Виртуозный рот: топ-3 лучших техник сногсшибательного орального секса

Оральный секс. Иллюстративное фото / ivona.bigmir.net/

Сейчас, пожалуй, хороший и качественный интим невозможно себе представить без орального секса - особенно с женской стороны. приемы, с помощью которых женщина

Портал УНИАН опросил экспертов и расскажет, как доставить мужчине удовольствие с помощью оральных ласк. может удовлетворить партнера с помощью рта, языка и губ.

№1. Болт на резьбу. Женщина аккуратно берет пенис губами и постепенно идет от основания пениса вверх, крутя головой из стороны в сторону. Все это сопровождается движениями языком так, будто закручивается болт по резьбе. Затем дама повторяет аналогичное в направлении сверху вниз.

№2. Ударить по пенису вибрацией. Женщина берет пенис партнера глубоко в рот и "жужжит". Вибрация по пенису подарит мужчине незабываемые ощущения. "Жужжание" нужно периодически повторять, параллельно работая руками, губами и языком.

№3. "Королевский минет". В известных кругах такая техника глубокого проникновения считается самой лучшей. Но тут главная сложность для женщины - скрыть тошноту. А главный плюс "королевского минета" — мужчина ощутит воздействие на пенис по всей длине, а головка коснется мягких тканей гортани.

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