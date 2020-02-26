Медики рассказали, чем опасны для здоровья спортивные тренировки

Тренировка. Иллюстративное фото / Лайфхакер

Группа американских ученых-медиков выяснила, что интенсивные физические упражнения часто приводят ко внезапной остановке сердца, фибрилляции предсердий либо инфарктам.

Соответствующее сообщение содержится в пресс-релизе на специализированном портале MedicalXpress. Исследователи в США проанализировали три сотни научных работ и определили, что для подавляющего большинства людей польза от тренировок перевешивает риски. Однако для людей, регулярно дающих физическую активность телу (к примеру, практикующих марафонский бег и триатлоны) повышают вероятность сбоев в работе сердечно-сосудистой системы.

Поэтому специалисты рекомендуют таким людям поддерживать устойчивый темп бега. Лучше всего постепенно увеличивать нагрузку на тело, давая организму время на акклиматизацию.

Напомним, ранее фитнес-тренер Анастасия Новикова рассказала о том, чем опасен для здоровья зверский голод после тренировки. Позднее диетолог Светлана Фус предупредила об правильном питании после тренировки.