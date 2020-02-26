Жуткий коронавирус подбирается к Украине: кто в зоне риска

В Украине коронавирус в первую очередь рискуют подхватить пожилые люди - СНБО / GettyImages

В Совете нацбезопасности и обороны рассказали, кто рискует заразится опасным коронавирусом нового типа, который все ближе подбирается к территории Украины и с декабря прошлого года свирепствует в Китае.

Как пишет пресс-служба СНБО, наибольшие риски заболеть коронавирусом имеет возрастная категория 80+.

"По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

Читайте такжеУкраина закупит в России непроверенные тест-системы на коронавирус

Для 40-49-летних – соответственно 0,3%, для 50-59-летних – 1 3%, для 60-69-летних – 3,4%, для 70-79-летних – 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%", – сказано в сообщении.

Также в зоне риска заразиться опасным недугом находятся люди с проблемами с дыхательной системой и диабетики.

Коронавирус в Украине

По данным МОЗ, пока что в Украине нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. Тем не менее с 25 февраля в пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией проводят температурный скрининг граждан, следующих из Италии. В дальнейшем такое нововведение будет и в других пунктах пропуска. Кроме того, обязательное температурная проверка касается и граждан, прилетающих из Италии в международные аэропорты Борисполь и Киев.

Также сегодня появилась информация о том, что на Закарпатье в пункте пропуска Тиса у женщины, которая ехала из Италии, обнаружили высокую температуру. Как известно, от коронавируса Covid-2019 в Италии уже умерли 11 человек, подтверждены 322 случая заражения. Женщину с высокой температурой и всех, кто с ней контактировал, госпитализировали.