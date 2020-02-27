Коронавирус в Китае: ученые сделали неожиданное заявление об источнике эпидемии

Первую вспышку коронавируса зафиксировали в Китае / Фото Reuters

Первоначальный источник коронавируса, который бушует в Китае и уже просочился в 30 стран мира, мог появиться за пределами Поднебесной. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Он уточнил, что пока что неизвестно, что стало источником коронавируса. Кроме того, ученые не знают, существовал ли этот тип вируса раньше. При этом Наньшань поставил под сомнение информацию о так называемом промежуточном хозяине вируса, передает CGTN.

В то же время он заверил, что Китай справится с эпидемией до конца апреля.

"Когда мы делаем прогнозы и строим догадки относительно эпидемии, в первую очередь принимаем во внимание Китай и не рассматриваем другие государства", – подчеркнул он.

Напомним, в начале февраля специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун заявили, якобы вероятным промежуточным хозяином COVID-19 является животное панголин. По словам ученых, геномная последовательность коронавируса, которым заразились панголины, на 99 процентов идентична геному вируса у людей.

Тем временем в украинском Минздраве сообщили, что наиболее вероятными природными резервуарами для вируса SARS-CoV-2 являются летучие мыши. При этом считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина. Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы.

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Напомним, эксперты Тяньцзиньского университета разрабатывают пероральную вакцину от вируса, то есть такую, которую можно будет принимать путем проглатывания лекарства. Врачи уже опробовали новый препарат на себе. Побочных эффектов пока что нет.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что в Китае разработали вакцину, которая может эффективно бороться с коронавирусом. Однако, она нуждается в дальнейших проверках и доработках. Кроме того, в Китае нашли и старое лекарство, которое эффективно действует против коронавируса - это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".