Пережить коронавирус: названы шансы одолеть болезнь в зависимости от возраста

Риск умереть от коронавируса зависит от возраста / Reuters

Коронавирус COVID-2019 продолжает распространяться по миру, каждый день фиксируются новые жертвы. В Украине пока что не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения, однако в СНБО выделили группы риска в разрезе возрастной категории.

Итак, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет - для них показатель вероятности заболевания китайским вирусом составляет 0,2%.

Для 40-49-летних граждан – риск заболевания коронавирусом составляет 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%; для 70-79-летних - 7,8%.

В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+. Для них показатель риска инфицирования составляет 13,5%.

rnbo.gov.ua

Кроме того, в зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

Сообщается также, что главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны Украины в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации по распространению коронавируса COVID-2019 в мире.

Уровень смертности от китайского вируса в зависимости от возраста

Кроме того, опубликованы выводы относительно уровня смертности среди зараженных коронавирусом в зависимости от возраста. Наибольшие риски не пережить болезнь у людей старше 80 лет (14,8%). На втором месте по риску стать жертвой коронавируса - люди в возрасте от 70 до 79 лет (8%), на третьем - возрастная категория 60-69 лет (3,6%).

Наименьшие риски не побороть коронавирус в случае заболевания - у детей до 9 лет и молодых людей до 39 лет (0,2%).

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Выводы сделаны на основе изученных 72 314 случаев заболевания.

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Напомним, в Черновцах госпитализировали с пневмонией мужчину и женщину. Они длительное время находились в Италии и могли контактировать с инфицированными коронавирусом. На данный момент состояние здоровья пациентов не критическое. Анализы отправили в Киев для проверки.

26 февраля на Закарпатье в пункте пропуска Тиса у женщины, которая ехала из Италии, обнаружили высокую температуру. Пассажирку и всех, кто с ней контактировал, госпитализировали. Автобус, в котором ехала женщина, вывели из очереди.

В Закарпатской области случай с коронавирусом у 35-летнего мужчины, который в Будапеште работает на китайца, не подтвердился.

Как сообщал Главред, в Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди украинцев. Болезнь подхватила девушка, которая несколько дней назад прибыла в город Абатемарко. Сначала украинка пару дней чувствовала слабость, поэтому в сопровождении родителей вечером 26 февраля отправилась в больницу. На данный момент девушка находится в одиночной палате под наблюдением врачей. Ее семья и все, кто с ней контактировал – на карантине.