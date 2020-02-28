Весеннее жиросжигание: эксперт показала "жаркую" кардиотренировку

Катя Медушкина продемонстрировала новую тренировку, которую можно выполнять в домашних условиях.
Весна уже совсем не за горами, а это значит, что стоит задуматься о том, чтобы скинуть накопленные за зиму и новогодние праздники лишние килограммы. Диетолог и эксперт по коррекции веса Екатерина Медушкина, которая ранее показала супер эффективную тренировку для ягодиц и ног, продемонстировала и очень "жаркую" кардиотренировку.
Эксперт рекомендует маршировать между упражнениями в течение 30-60 секунд, между подходами выполнять бег в челноке.
"Останавливаться нельзя! Если чувствуете, что выполнять упражнения становится очень тяжело, снижаем темп и уменьшаем количество повторений, либо переходим на шаг", - написала Медушкина в Instagram.
Интенсивная кардио тренировка дома
Упражнение 1
Комбинация - шаг, шаг, кнопка, мах.
Ноги поставить на ширине плеч, сделать два шага на месте. Вывести одну ногу вперед, затем снова сделать два шага на месте, затем - мах ногой вперед.
Упражнение выполнять в 3 подхода по 8 повторений на каждую ногу.
Упражнение 2
Ноги широко расставлены, колени немного согнуты, таз зафиксирован, руки согнуты в локтях, руки нужно держать в замке перед собой. Выполнять два диагональных удара в противоположную сторону. Привести кисти к колену, а колено к кисти - точка соприкосновения на уровне груди. Опуская ногу вниз, поднять руки вверх.
Упражнение выполнять в 3 подхода по 8 повторений на каждую сторону.
Упражнение 3
Выполнить мах ногой вперед (либо сделать мах согнутой ногой с подпрыгом на опорной ноге), затем сделать задний выпад назад с касанием пола.
Упражнение выполняется в 3 подхода по 7 повторений на каждую сторону.
Интенсивная кардио тренировка дома - видео
ИНТЕНСИВНОЕ КАРДИО, КОТОРОЕ ВСТРЯХНЕТ ТЕБЯ ПОСЛЕ ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ.? ⠀ Предлагаю перейти в режим активного весеннего жиросжигания? ⠀ Ставьте ❤️ и готовьтесь прилично увеличить ЧСС, сегодня вас ждет жаркая кардиотренировка. ⠀ Рекомендую запастись водичкой и хорошим настроением. Поехали? ⠀ ?Между упражнениями маршируем 30-60 секунд, между подходами - бег в челноке (шафл). ⠀ ❗️Внимание! Останавливаться нельзя! Если чувствуете, что выполнять упражнения становится очень тяжело, снижаем темп и уменьшаем количество повторений, либо переходим на шаг. ⠀ Разминка - 5 минут ⠀ ?Упражнение 1 ⠀ Комбинация - шаг, шаг, кнопка, мах. ⠀ Ноги на ширине плеч, делаем два шага на месте. Выводим одну ногу вперед, затем снова два шага на месте, затем мах ногой вперед. ⠀ 3 подхода по 8 повторений на каждую ногу ⠀ ?Упражнение 2 ⠀ 1️⃣Ноги широко расставлены, колени немного согнуты, таз зафиксирован, руки, согнутые в локтях, держим руки в замке перед собой. ⠀ 2️⃣Выполняем два диагональных удара в противоположную сторону. ⠀ 3️⃣Приводим кисти к колену, а колено к кисти - то есть точка соприкосновения на уровне груди. ⠀ 4️⃣Опуская ногу вниз, поднимаем руки вверх ⠀ 3 подхода по 8 повторений на каждую сторону ⠀ ?Упражнение 3 ⠀ Выполняем мах ногой вперед (либо делаем мах согнутой ногой с подпрыгом на опорной ноге), затем делаем задний выпад назад с касанием пола. ⠀ 3 подхода по 7 повторений на каждую сторону ⠀ Ну что, как ваш пульс? ? ⠀ После тренировки не забываем выполнить заминку - 5 минут. ⠀ Сохраняйте тренировку в закладки? и вспоминайте о ней, когда захочется как следует взбодриться. ⠀ В комментариях по традиции делимся впечатлениями. Любите кардио? ⠀ #КатяМедушкина_упражнения
Напомним, ранее Екатерина Медушкина продемонстрировала тренировку, которая подойдет всем независимо от возраста. Она поможет развить гибкость, улучшить качество мышц и поправить осанку.