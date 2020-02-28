Весеннее жиросжигание: эксперт показала "жаркую" кардиотренировку

Диетолог Екатерина Медушкина / Фото instagram

Весна уже совсем не за горами, а это значит, что стоит задуматься о том, чтобы скинуть накопленные за зиму и новогодние праздники лишние килограммы. Диетолог и эксперт по коррекции веса Екатерина Медушкина, которая ранее показала супер эффективную тренировку для ягодиц и ног, продемонстировала и очень "жаркую" кардиотренировку.

Эксперт рекомендует маршировать между упражнениями в течение 30-60 секунд, между подходами выполнять бег в челноке.

"Останавливаться нельзя! Если чувствуете, что выполнять упражнения становится очень тяжело, снижаем темп и уменьшаем количество повторений, либо переходим на шаг", - написала Медушкина в Instagram.

Интенсивная кардио тренировка дома

Упражнение 1

Комбинация - шаг, шаг, кнопка, мах.

Ноги поставить на ширине плеч, сделать два шага на месте. Вывести одну ногу вперед, затем снова сделать два шага на месте, затем - мах ногой вперед.

Упражнение выполнять в 3 подхода по 8 повторений на каждую ногу.

Упражнение 2

Ноги широко расставлены, колени немного согнуты, таз зафиксирован, руки согнуты в локтях, руки нужно держать в замке перед собой. Выполнять два диагональных удара в противоположную сторону. Привести кисти к колену, а колено к кисти - точка соприкосновения на уровне груди. Опуская ногу вниз, поднять руки вверх.

Упражнение выполнять в 3 подхода по 8 повторений на каждую сторону.

Упражнение 3

Выполнить мах ногой вперед (либо сделать мах согнутой ногой с подпрыгом на опорной ноге), затем сделать задний выпад назад с касанием пола.

Упражнение выполняется в 3 подхода по 7 повторений на каждую сторону.

Интенсивная кардио тренировка дома - видео

Напомним, ранее Екатерина Медушкина продемонстрировала тренировку, которая подойдет всем независимо от возраста. Она поможет развить гибкость, улучшить качество мышц и поправить осанку.