Психолог рассказала, чем опасен секс для женщин возраста "немного за 30"

По мнению психолога, для одиноких дам главное - определиться, чего они хотят от любовных отношений.
Женщинам, которые, как в известном поп-хите, находятся в возрасте "немного за 30" нежелательно знакомиться с мужчинами ради секса.
Об этом в комментарии изданию Слово и дело" поведала семейный психолог Наталья Манухина. По ее словам, для мужчин третьего не дано - дамы либо объект сексуальных отношений, либо нужны для семейной жизни.
Манухина полагает, что если женщина не выбрала себе партнера к 30 годам, значит она вполне способна в самостоятельном порядке обустраивать свою жизнь - включая зарабатывание денег и бытовой аспект.
В первую очередь, по мнению психолога, для одиноких дам честно нужно определиться, чего они хотят от любовных отношений - найти друга/любовника/помощника по дому/отца своих детей?
"Самое главное – не начинайте знакомство с секса. Для мужчин женщина либо для секса, либо для отношений", – подытожила Манухина.
Напомним, ранее ученые вычислили возраст, в котором случается самый лучший секс. Позднее ученые рассказали, какие серьезные болезни грозят "забившим" на секс людям среднего возраста.