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Психолог рассказала, чем опасен секс для женщин возраста "немного за 30"

28 февраля 2020, 02:16

По мнению психолога, для одиноких дам главное - определиться, чего они хотят от любовных отношений.

Женщины за 30, секс
Женщины за 30 и секс / Лайфхакер

Женщинам, которые, как в известном поп-хите, находятся в возрасте "немного за 30" нежелательно знакомиться с мужчинами ради секса.

Об этом в комментарии изданию Слово и дело" поведала семейный психолог Наталья Манухина. По ее словам, для мужчин третьего не дано  - дамы либо объект сексуальных отношений, либо нужны для семейной жизни.

Манухина полагает, что если женщина не выбрала себе партнера к 30 годам, значит она вполне способна в самостоятельном порядке обустраивать свою жизнь - включая зарабатывание денег и бытовой аспект.

В первую очередь, по мнению психолога, для одиноких дам честно нужно определиться, чего они хотят от любовных отношений - найти друга/любовника/помощника по дому/отца своих детей?

"Самое главное – не начинайте знакомство с секса. Для мужчин женщина либо для секса, либо для отношений", – подытожила Манухина.

Напомним, ранее ученые вычислили возраст, в котором случается самый лучший секс. Позднее ученые рассказали, какие серьезные болезни грозят "забившим" на секс людям среднего возраста.

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