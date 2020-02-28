Охи и вздохи: эксперты рассказали, зачем люди занимаются сексом

Секс. Иллюстративное фото / Furfur

Чисто половое вожделение далеко не всегда - главная причина секса.

Такое сообщение они опубликовали эксперты проекты ElitePartner. В во время своего масштабного исследования они опросили более четырехсот человек.

Безусловно, наиболее распространенные мотивы - страсть и вожделение. Их назвали 64,7% участников. Кроме того, вопреки стереотипу, многие мужчины любят баловать сексом свою партнершу. Для обоих полов секс - некое примирительное действо после ссоры (мужчины – 23%, женщины – 17%).

Люди часто занимаются сексом, чтобы почувствовать себя любимыми (мужчины – 45%, женщины – 50%). Есть люди, у которых секс - строго по графику. Более того, они любят интим и по праздникам (31%). Также каждая пятая пара регулярно использует секс для снятия стресса.

Напомним, ранее в Сети рассказали, какие привычки мужчин в сексе раздражают женщин. До этого эксперты называли лучшие позы для секса, в котором рулят женщины.