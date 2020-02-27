Съел – и раньше срока околел: ученые нашли смертельную опасность мяса

Вред мяса доказан – научные исследования: съел – и раньше срока околел / 1zoom.ru

Можно смело считать, что вред мяса доказан: научные исследования Северо-Западного университета США выявили смертельную опасность мясных продуктов.

Ученые предупредили мясоедов, что даже немножко мясца в день, пусть даже небольшая порция – и человек сам накручивает шанс умереть раньше срока.

При этом преждевременной смерти оказались больше подвержены мужчины, чем женщины. А ведь мясо считается именно пищей прежде всего сильного пола: ну какой обед у взрослого парня обходится без котлеты, жаркого или какого-нибудь гуляша? Это женщина в погоне за стройной фигурой еще может посидеть на диете – а мужчины в большинстве своем не приемлют легкомысленные салатики или легкие супчики, а каши считают лишь гарниром к мясному – основному – блюду.

Какое мясо вредно

Читайте такжеСъел и в больницу загремел: назван самый вредный фаршКак пишет EurekAlert!, если съедать всего две порции обработанного мяса в день – красного или даже считающегося диетическим мяса птицы – то риск заполучить сердечно-сосудистые заболевания повышается на 3-7%.

Если сократить потребление мяса до двух порций в неделю – это тоже не слишком поможет: риск снизится только до 3%.

Всех, кто печется о своем здоровье – ученые призвали отказаться от печеной (жареной) курицы, переработанного мяса и различных колбас.

Скрытые факты о вреде мяса

Все дело в том, что из-за мяса растет риск появления смертельно опасных болезней. У тех, кто ест мясо, чаще наблюдаются нарушения сердечно-сосудистой системы.

В исследованиях ученых из Северо-Западного университета США приняли участие 29682 человек, из которых мужчины – 44,4%. Средний возраст участников – 53,7 года.

Ранее ученые назвали продукты, которые делают мужчин привлекательными. Исследования показали, что запах пота мужчин, употребляющих много овощей и фруктов, женщины характеризовали наиболее приятными словами: фруктовый, сладкий, цветочный. Чуть менее приятным оказался запах тех представителей сильной половины человечества, которые едят много белковых продуктов: яиц, мяса, сыра, жира.