Довести до конца: топ-3 способа секс-удовлетворения мужчин

Иллюстративное фото / Makeitinny

Если мужчина себя хорошо вел и много делал для женщины в последнее время, то так наверняка захочет его отблагодарить хорошим сексом.

Западные эксперты составили рейтинг способов наверняка удовлетворить мужчину в постели.

№1. Мужчинам нравится секс-инициатива от женщины. Редко какой "самец" признается, но он будет рад, если дама однажды сама предложит секс и сама стащит с него одежду.

№2. Мужчины любят стоны, крики, вопли во время секса. Давно доказанный факт - звуковое интимное сопровождение процессе приносит двойное удовольствие "сильному полу".

3. Мужчин заводит активное секс-поведение. Дурацкие прибаутки в стиле "моя бывшая - бревно, а я - дровосек" появляются не на пустом месте. Ведь многие дамы считают, что их задача - раздеться и красиво лечь. А мужчина пускай пыхтит и дергается. Лучше всего, партнерша активно двигает бедрами, ласкает свою грудь и страстно хватает партнера во время секса.

Напомним, ранее психологи рассказали, почему мужчины хотят анального секса. До этого в Сети появился топ-3 поз в сексе, которые мужчины очень любят.