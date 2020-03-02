"Отбирают последнее у нищих": что ждет Украину с закрытием больниц из-за медреформы

С 1 апреля стартует второй этап медреформы / Пресс-служба Кабмина

С 1 апреля в Украине стартует второй этап медреформы. С этого момента, в Украине в полном объеме должна заработать новая Программа медицинских гарантий - перечня медицинских услуг, которые государство в лице Национальной службы здоровья (НСЗУ) оплачивает по контракту конкретной больнице и каждому украинцу, который в ней лечится после заключения.

Новый этап медреформы затронет, помимо ранее частично реформированного первичного звена (поликлиник и служб экстренной помощи), амбулатории, стационары, учреждения паллиативной помощи и реабилитации.

Поскольку сумма, выделенная на финансирование медицины из бюджета, с прошлого года практически не изменилась, это уже спровоцировало закрытие ряда медучреждений в разных областях страны, говорят опрошенные Главредом эксперты

И - что выглядит особенно дико - закрываются туберкулезные диспансеры и психиатрические больницы. И последствия этого могут быть плачевными.

Что произойдет с 1 апреля

Новый этап медреформы затронет, помимо ранее частично реформированного первичного звена (поликлиник и служб экстренной помощи), амбулатории, стационары, учреждения паллиативной помощи и реабилитации.

И вот тут и кроется подвох. Если говорить о больницах, то до недавнего времени в Украине существовало понятие оплаты в них не за конкретные медицинские услуги, которые получает пациент, а за койко-места. То есть, любая больница или поликлиника получала определенную часть госфинансирования, исходя из количества человек, которых она могла у себя обследовать и лечить.

И исходя из этого же показателя составлялось штатное расписание, согласно которому в любой больнице было установленное количество персонала - врачей, медсестер и санитарок. Как раз за счет государственных субвенций на местах, как правило, решались вопросы оплаты труда этих сотрудников и обеспечения пациентов медикаментами. В эту же сумму входило и финансирование так называемых социальных коек, благодаря которым в больницах могли лечить малообеспеченных людей. Также часть финансов больницам выделяли из местных бюджетов.

Читайте также"Доктор сказал в морг - значит в морг": когда заработает медреформа, и в чем ее сутьПравда, нередки и случаи, когда сумма госфинансирования превышала количество реально лечащихся в учреждениях больных и некоторые больницы этим спекулировали. Видимо, чтобы исключить этот фактор, в МОЗ решили прекратить подобную практики и начиная со второго квартала 2020 года койко-места оплачивать больницам перестанут.

Повезет лишь тем больницам, которые попали в правительственный список так называемых опорных больниц - то есть, нескольких медучреждений в каждой области, где будут оказывать наибольший спектр медуслуг.

Как следствие, сейчас, из-за урезания финансов районным больницам и поликлиникам, которые оказались под ударом и вне списка Кабмина, стало труднее сводить концы с концами. И, чтобы вкладываться в выделяемый им бюджет, у многих не осталось другого выбора, как переводить врачей на полставки или, если те не согласны, их увольнять.

Больных туберкулезом выкинут на улицы

Но куда тяжелее это бьет по социально-незащищенным пациентам, на лечение которых денег у больниц просто нет.

Советник министра здравоохранения, доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская отмечает, что те же туберкулезные диспансеры уже давно требуют переукомплектации, но в нынешнем виде такая оптимизация грозит еще большей катастрофой. По ее словам, вместо содержания туберкулезных диспансеров в МОЗ предлагают переложить всю ответственность за наблюдение за больными туберкулезом на семейных врачей.

"Украина - страна эпидемий и вакциноуправляемых болезней. Поэтому такая модель, где на семейных врачей возлагается наблюдение больных туберкулезом, приемлема только в развитых странах, так как там в принципе единицы больных, а больные с мультирезистентным туберкулезом сидят под замком. У нас же самая настоящая эпидемия туберкулеза – в Украине от туберкулеза каждый месяц погибает 350 человек. Скоро мы так до IXX века дойдем", - предупреждает Голубовская.

По ее мнению, если в Украине существенно сократится количество таких диспансеров, где ранее лечили больных туберкулезом (часто - без определенного места жительства), то их попросту придется вернуть в среду, где они ранее заразились и тем самым подвергнуть опасности заражения здоровых людей.

Читайте такжеЭпидемия туберкулеза и закрытые границы: чем грозит Украине медреформа"В тубдиспансерах больных лечили и кормили. Если этих полуголодных людей выпустить с туберкулезом на улицу, то излечить такого человека, не накормив, невозможно - попросту не будет иммунитета. И потому я полностью разделяю обеспокоенность коллег-медиков о возможном росте заболеваемости", - говорит Голубовская.

Соглашается с коллегой и директор областного коммунального объединения "Фтизиатрия", заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Крыжановский .

По его словам, тот принцип, по которому сейчас объединяют тубдиспансеры, в корне неверный и лишь усилит заболеваемость.

"Например, больницу в Никополе объединяют с больницей в Кривом Рогу или с Каменским. Но тогда больному или негде будет лечиться, или придется ехать за 250 км в новое объединенное учреждение. И это при сегодняшних транспортных возможностях и финансовом обеспечении! А ведь львиная доля больных туберкулезом – асоциальные и социально незащищенные люди", - уточняет доктор.

Крыжановский также отмечает, что в конце февраля на уровне Кабмина была принята Стратегия, в которой не предусмотрены конкретные возможности для финансирования.

"Такое ощущение, что в самом Минздраве не до конца не понимают, что делают. Они не могут объяснить, откуда они взяли цифры, которые нам озвучивают как окончательные и которые выделяет государство на лечение больных туберкулезом. Сейчас в тубдиспансерах, как правило, содержатся люди с заразными формами туберкулеза. А врачам говорят о том, что больных с открытыми формами туберкулеза, после прохождения лечения в стационаре и прекращения у больного бактериовыделения, надо отправлять долечиваться домой. Но для этого социальные службы должны нам сказать, есть ли у этого человека дома подходящие для этого условия или есть ли у него вообще дом. Или он, как и многие из наших больных, без определенного места жительства? И куда его тогда возвращать – в ту социальную среду, где он заболел и где нет никаких условий?", - задается вопросом эксперт.

Некуда девать. И некому лечить

Но и принудительное выдавливание больных туберкулезом из больниц - не последняя проблема.

Из-за уменьшения финансирования для медиков стал крайне остро вопрос зарплат. Эксперты предупреждают, что после оптимизации пациентов с туберкулезом (не говоря уже о других заболеваниях) вскоре просто некому будет лечить.

"У нас сокращают количество койко-мест, под которые ранее набирался штат персонала – врачей, медсестер, санитарок и т. д. С их уменьшением сократится и штат. Врачи не станут дожидаться, пока их выставят на улицу голодным на улицу без перспектив трудоустройства.

Те, кто помоложе, выезжают из страны, переквалифицируются и идут работать на другие специальности, где можно заработать какую-то копейку. И назад они уже не вернутся.

А это обученные люди, приспособленные к работе с отечественными пациентами – с заразными формами туберкулеза, асоциальными больными, с формами, усугубленными приемом наркотиков, алкоголя, прошедшие через места лишения свободы – все это составляющие, которые накладывают определенный отпечаток в характер самой работы", - говорит Крыжановский.

"Будут умирать на лестничных клетках"

Та же ситуация и в сфере психиатрии. Психиатр, правозащитник, бывший политзаключённый, диссидент, общественный деятель Семен Глузман объясняет, что специализированные интернаты уже сейчас переполнены (уровень заполнения - ~150%), в случае закрытия более массового закрытия психиатрических лечебниц или, как это называют в МОЗ оптимизацией, тем, кто проходит в них лечение, будет некуда пойти. Реформу он называет "геноцидом" и предупреждает, что Европа попросту закроет для Украины свои границы.

"По факту больницы не закрываются, а сокращаются. Главная причина – отсутствие финансирования. Только зачем нужно забирать деньги у этих несчастных, если в Украине есть масса миллиардеров? Но ведь они же лгут в том, что они частично сокращают финансирование, а остальное на местах возьмут у себя - местные бюджеты не готовы выделять на это деньги.

И значит людей выкинут на улицу, потому что те учреждения, которые у нас остались от СССР, тоже переполнены. Во всем цивилизованном мире между психбольницей и интернатом есть еще достаточное количество промежуточных звеньев – общежития для больных, дома на полпути, сестринские дома и прочие, содержание которых дешевле, чем больницы и интернаты", - говорит Главреду Глузман.

Читайте такжеОперация "Утилизация": медреформа уничтожит 70% больниц в УкраинеПо его словам, в большинстве случаев, врачи не могут содержать на лечении пациента больше одного месяца – по истечению этого срока его также должны возвращать в их семьи. Раньше тем, кого семьи не хотели забирать, главврачи больниц под свою ответственность часто искусственно продлевали пребывание за счет наличия социальных коек.

"Куда таких людей выбросит главврач теперь? Семьи, если они сохранились, не хотят их видеть, промежуточных звеньев, особенно в небольших городках и деревнях тоже нет. И главные врачи их не выписывали и часто даже обманывали государство, так как формально этих людей выписывали, а на следующий день больной снова поступал, поскольку их просто некуда было отдать. "Реформа" приведет только к тому, что на улицу, в голод и холод, будут выкинуты граждане, страдающие психическими заболеваниями.

Нельзя делать реформу, не просчитав ее последствия – так только Супрун могла. Власть отбирает деньги у туберкулезников и психически больных. В стране недостаточно денег на школы, больницы, выплату пенсий. Мы на краю экономической пропасти. Но наши властные мужи не возвращают в страну украденные деньги, они отбирают последнее у обездоленных и неимущих.

Если мы говорим о психически больных, то, когда они находятся на лечении в учреждениях, им дают какие-то медикаменты. А если их выбросят, то шизофрения может возобладать и голос в голове будет им говорить: "Иди туда и бей того". Это серьезная болезнь. В итоге дойдет до того, что на улице и лестничных клетках больные будут умирать с голоду", - резюмирует Глузман.

Анастасия Заремба