Защита от жуткого коронавируса: Скалецкая дала украинцам важные советы

Министр здравоохранения рассказала, как уберечься от опасного вируса из Китая.
Министр здравоохранения Зоряна Скаленцкая рассказала украинцам, каких правил нужно обязательно придерживаться, чтобы минимизировать риски заражения опасным коронавирусом, который распространяется по миру с декабря прошлого года из Китая.
Как заявила она в интервью OBOZREVATEL, в первую очередь нужно придерживаться правил гигиены и по возможности избегать массового скопления людей, чтобы минимизировать риски заболеть коронавирусом.
"Желательно мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции. Промывать лицо, глаза. Также избегать массовых мероприятий, не контактировать с людьми, которые болеют ОРВИ или гриппом. Или придерживаться дистанции, где-то 1-1,5 метра от таких людей. Этого будет достаточно", – сказала Скалецкая.
Министр также акцентировала внимание на том, что нужно правильно пользоваться масками и менять их периодически, а также не лениться и обязательно обращаться к семейному врачу при первых симптомах появления кашля или других признаков ОРВИ.
"Также хорошо питаться, вести здоровый образ жизни, высыпаться и стараться следить за своим иммунитетом. Желательно также по возможности воздержаться от путешествия в те страны, где уже есть случае заражения", – добавила она.
Коронавирус в Украине
Ранее украинцам министр экономики Тимофей Милованов также давал советы как правильно нужно чихать, чтобы не стать источником заражения вирусом. Глава Минэкономики рекомендует использовать салфетку или чихать в локоть, потому что использование ладони может привести к распространению вирусов.
Он добавил, что использованную салфетку сразу надо выбросить в мусорник и закрыть крышку, потому что, по предположению министра, эту салфетку может вытащить из мусорника ребенок и начнет ею играть.
Также напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко опроверг появившуюся в СМИ информацию о тест системах для диагностики коронавируса, которые якобы в Украину завезли от российского производителя.
"В нашем реестре изделий медицинского назначения зарегистрированы две отечественные тест-системы… Есть две украинские компании, которые зарегистрировали тест-системы, позволяющие проводить диагностику в режиме реального времени", - сообщил он на брифинге, прокомментировав вопрос о применении российской продукции.
Отметим, по состоянию на вечер, 27 февраля, в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания опасным коронавирусом.