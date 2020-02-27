Защита от жуткого коронавируса: Скалецкая дала украинцам важные советы

Скалецкая рассказала, как защититься от коронавируса / Facebook Русланы Величко

Министр здравоохранения Зоряна Скаленцкая рассказала украинцам, каких правил нужно обязательно придерживаться, чтобы минимизировать риски заражения опасным коронавирусом, который распространяется по миру с декабря прошлого года из Китая.

Как заявила она в интервью OBOZREVATEL, в первую очередь нужно придерживаться правил гигиены и по возможности избегать массового скопления людей, чтобы минимизировать риски заболеть коронавирусом.

"Желательно мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции. Промывать лицо, глаза. Также избегать массовых мероприятий, не контактировать с людьми, которые болеют ОРВИ или гриппом. Или придерживаться дистанции, где-то 1-1,5 метра от таких людей. Этого будет достаточно", – сказала Скалецкая.

Министр также акцентировала внимание на том, что нужно правильно пользоваться масками и менять их периодически, а также не лениться и обязательно обращаться к семейному врачу при первых симптомах появления кашля или других признаков ОРВИ.

"Также хорошо питаться, вести здоровый образ жизни, высыпаться и стараться следить за своим иммунитетом. Желательно также по возможности воздержаться от путешествия в те страны, где уже есть случае заражения", – добавила она.

Коронавирус в Украине

Ранее украинцам министр экономики Тимофей Милованов также давал советы как правильно нужно чихать, чтобы не стать источником заражения вирусом. Глава Минэкономики рекомендует использовать салфетку или чихать в локоть, потому что использование ладони может привести к распространению вирусов.

Он добавил, что использованную салфетку сразу надо выбросить в мусорник и закрыть крышку, потому что, по предположению министра, эту салфетку может вытащить из мусорника ребенок и начнет ею играть.

Также напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко опроверг появившуюся в СМИ информацию о тест системах для диагностики коронавируса, которые якобы в Украину завезли от российского производителя.

"В нашем реестре изделий медицинского назначения зарегистрированы две отечественные тест-системы… Есть две украинские компании, которые зарегистрировали тест-системы, позволяющие проводить диагностику в режиме реального времени", - сообщил он на брифинге, прокомментировав вопрос о применении российской продукции.

Отметим, по состоянию на вечер, 27 февраля, в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания опасным коронавирусом.