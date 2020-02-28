Диетолог объяснила, нужно ли принимать витамины

Оксана Скиталинская / УНІАН

Известный врач-диетолог Оксана Скиталинская объяснила, стоит ли в весенний период дополнительно употреблять витамины. По ее словам, человеку достаточно сбалансировано питаться.

"Если человек питается сбалансировано – употребляет достаточно белков, полезных жиров и сложных углеводов, то есть употребляет много сезонных овощей, в частности, квашеных, а не жарит, то его рацион можно считать, при котором не должно быть гиповитаминоза", - отметила эксперт в интервью Главреду.

При этом она указала, что термин "авитаминоз" не является корректным, потому что это означает отсутствие витаминов в организме, а это не совместимо с жизнью.

"Дефицит витаминов касается водорастворимых витаминов С, а также жирорастворимых витаминов D. Чтобы этого дефицита не было, включайте продукты, богатые витамином С (капуста свежая и квашеная, петрушка, настой шиповника). Витамин D в такой период лучше получать из дополнительных источников. Но при этом следует помнить, что большие дозы (более 1000 МЕ), могут назначаться только врачом", - объяснила Скиталинская.

Также она напомнила, что в поливитаминных препаратах маленькая пороговая доза витаминов и минералов, поэтому их невозможно передозировать.

"Но поливитаминные комплексы должны быть дополнением к здоровому питанию!" - подчеркнула Скиталинская.

Как ранее сообщал Главред, врач-диетолог Оксана Скиталинская рекомендовала людям до минимума свести употребление продуктов, богатых насыщенными жирами