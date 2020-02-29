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Как защититься от коронавируса: эксперт рассказал, кому нужно носить маски

29 февраля 2020, 01:38

Глава Института имени Роберта Коха в Германии пояснил, помогут ли маски не подхватить вирус из Китая.

коронавирус
Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем / Фото pixabay.com

Украинцы начали скупать медицинские маски, чтобы защититься от коронавируса, который все ближе подбирается к Украине. Глава Института имени Роберта Коха в Германии, профессор Лотар Вилер рассказал, кому стоит носить маски и может ли это действительно защитить от китайского вируса.

По словам профессора, нет доказательств того, что ежедневное ношение маски поможет избежать заражения вирусом из Китая. При этом медицинские маски стоит носить лишь тем, кто уже заразился коронавирусом, а не тем, кто боится заразиться.

"Если вы сами заболели и носите такую маску, то если вы кашляете или чихаете, вирус не может распространиться далеко, это понятно", - цитирует Вилера Интерфакс.

Эксперт добавил, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем и необходимо как можно чаще мыть руки.

"Если кто-то чихает или кашляет и закрывается при этом рукой или платком, это помогает, как бы банально это ни звучало. Если человек после этого подал кому-то руку, то можно тоже заразиться, это значит, что очень важно мыть руки", - сказал  Вилера.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала украинцам, каких правил нужно обязательно придерживаться, чтобы минимизировать риски заражения опасным коронавирусом из Китая. 

"Желательно мыть руки, пользоваться средствами дезинфекции. Промывать лицо, глаза. Также избегать массовых мероприятий, не контактировать с людьми, которые болеют ОРВИ или гриппом. Или придерживаться дистанции, где-то 1-1,5 метра от таких людей. Этого будет достаточно", – сказала Скалецкая.

В свою очередь, известный врач и телеведущий, педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский озвучил шесть правил, которые помогут не подхватить коронавирус нового типа (Covid-2019).  

коронавирус медицинская маска здоровье
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