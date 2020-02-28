Чтоб стоял, не падая: диетолог рассказала, что нужно есть для хорошей потенции

Оксана Скиталинская / УНІАН

Известный и авторитетный врач-диетолог Оксана Скиталинская, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде рассказала о том, какие продукты нужно поглощать мужчинам, чтобы улучшить свою потенцию и сексуальную силу.

"Во-первых, мужчинам крайне важно быть в хорошей физической форме и нормальном весе. Потому что любая лишняя масса тела увеличивает уровень воспалительных процессов в организме, а это, в частности, негативно влияет и на выработку половых гормонов (тестостерона в данном случае). Поэтому мужчинам следует быть физически активными. К тому же, физическая активность способствует синтезу мужских гормонов (андрогенов)", - заявила она.

По словам Скиталинской, в первую голову для потенции и способности мужчин к сексу полезны продукты, богатые цинком.

"Кроме того, мужчинам нужно употреблять пищу, богатую цинком, так как концентрация цинка в мужских яичках гораздо больше, чем во всем организме. Цинк необходим для сперматогенеза. То есть в рационе должны присутствовать морепродукты, чеснок, семена тыквы. обязательно должны быть полезные жиры, много лецитина (яйца, сваренные так, чтобы желток был жидким)", - подытожила она.

Напомним, ранее Оксана Скиталинская в деталях объяснила, стоит ли в весенний период людям дополнительно потреблять витамины. Кроме того, она рассказала о продуктах, которые помогут снизить кровяное давление.