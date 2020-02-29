Скорый залет: медики рассказали, сколько нужно секса для зачатия ребенка

Секс и беременность. Иллюстративное фото / Pupslove

Медики и ученые советуют женщинам, мечтающим о детях, радикальным образом изменить свою интимную жизнь. В первую очередь - заниматься сексом без контрацепции почаще.

Соответствующее сообщение опубликовано в немецком специализированном издании Freundin. По словам исследователей, сперматозоид оплодотворяет яйцеклетки только в определенный период - во время овуляции.

Соответственно, за несколько дней до этого периода (и несколько дней после) нужно по-максимуму заниматься сексом с эякуляцией в вагину.

Если же секс случается редко, то иммунная система женщины автоматически начинает защищать ее организм от всех внешних раздражителей, в том числе и не допуская сперматозоиды к яйцеклетке. При регулярном сексе иммунитет немного ослабевает. Потому-то у дам и становится гораздо больше шансов забеременеть.

Напомним, ранее ученые разнесли миф о прямой связи секса во время беременности и родов. До этого ученые рассказали, чем опасен секс во время беременности.