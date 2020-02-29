Кружок "Умелые руки": ученые опровергли популярные мифы о мастурбации

Мастурбация. Иллюстративное фото / twevent.org.ua

Отказ женщин от мастурбации, а мужчин - от онанизма практически не влияет на продолжительность секса либо качество спермы.

Об свидетельствуют результаты исследования ученых, которое продлилось более семнадцати лет. Выяснилось, что около женщин и 70% мужчин мастурбируют не меньше раза в неделю.

Интересно, что сторонники избегания мастурбации утверждали, что уже через неделю у мужчин уровень полового гормона (тестостерон) вырастал на 40%. Однако уже на восьмой день возвращался снижался до прежнего уровня. По словам исследователей, на уровень тестостерона гораздо больше влияют диета и физические нагрузки.

Кроме того, ученые не нашли прямой взаимосвязи между отказом от мастурбации и длительности секса. При этом точно было установлено, что регулярная эякуляция улучшает подвижность спермы.

Далее - мастурбация стимулирует выброс "гормонов счастья" (дофамина с серотонином). Еще она улучшает сон, снижает стресс и ощущение боли.

Напомним, ранее форварда футбольной сборной Северной Ирландии Гэвина Уайта поймали на публичном онанизме. В Канаде 48-летний Захид Назим забил до смерти 29-летнюю элитную путану Кристину Эбботс кухонной ступой, а после онанировал на труп.