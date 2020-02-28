Жуткий коронавирус: Скалецкая рассказала, как будут проверять украинцев

Скалецкая рассказала о подготовке Украины к борьбе с коронавирусом / Фото: Facebook/Зоряна Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится на карантине вместе с эвакуированными людьми в Новых Санжарах, сообщила о том, что Украина уже закупила тест-системы, которые позволяют за считанные минуты выявлять потенциальных больных.

"Быстрые тесты могут быть, чтобы больницы имели возможность проверять. Но есть практика Италии - они все равно еще раз в лаборатории проверяют, если есть позитивный результат. Это промежуточный способ отсеивать подозрения на коронавирус, если результат будет негативным", - заявила глава Минздрава в эфире ObozTV.

Также она сообщила, что за бюджетные средства была закуплена сначала одна тест-система, которая может делать 30 исследований.

"На сегодняшний день мы имеем достаточное количество первой полученной гуманитарной помощи, если проводить тестирование. Мы не используем эти тестовые системы на каждое подозрение, на каждое повышение температуры. Сначала проводим тестирование на грипп и только после этого, если тесты на грипп будут иметь негативный результат, используем тест-системы", - сообщила Скалецкая.

"Сегодня их использование в Украине не такое частое, и нам хватает тест-систем. Но мы ожидаем, что будут еще поставки соответствующих реагентов", - добавила министр.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред уже писал, что в обсервации в санатории Новых Санжар украинцев, которых эвакуировали из охваченного коронавирусной инфекцией Уханя, заставили подписать документ, в котором был прописан запрет давать комментарии сотрудникам СМИ.

Напомним, на минувшей неделе в городке Новые Санжары (Полтавщина) местные жители активно протестовали против доставки в местный Медицинский центр МВД Украины своих сограждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая граждан Украины (и группы иностранцев). Протесты быстро переросли в стычки с полицией и броски в автобусы, на которых везли людей, камней.

По состоянию на вечер, 28 февраля, ни одного случая опасного коронавируса в Украине не зафиксировано.