УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Жуткий коронавирус: Скалецкая рассказала, как будут проверять украинцев

28 февраля 2020, 20:04

Министр рассказала о подготовке Украины к эпидемии коронавируса и сообщила, как будут проверять граждан.

Скалецкая
Скалецкая рассказала о подготовке Украины к борьбе с коронавирусом / Фото: Facebook/Зоряна Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится на карантине вместе с эвакуированными людьми в  Новых Санжарах, сообщила о том, что Украина уже закупила тест-системы, которые позволяют за считанные минуты выявлять потенциальных больных.

"Быстрые тесты могут быть, чтобы больницы имели возможность проверять. Но есть практика Италии - они все равно еще раз в лаборатории проверяют, если есть позитивный результат. Это промежуточный способ отсеивать подозрения на коронавирус, если результат будет негативным", - заявила глава Минздрава в эфире ObozTV.

Также она сообщила, что за бюджетные средства была закуплена сначала одна тест-система, которая может делать 30 исследований.

"На сегодняшний день мы имеем достаточное количество первой полученной гуманитарной помощи, если проводить тестирование. Мы не используем эти тестовые системы на каждое подозрение, на каждое повышение температуры. Сначала проводим тестирование на грипп и только после этого, если тесты на грипп будут иметь негативный результат, используем тест-системы", - сообщила Скалецкая.

"Сегодня их использование в Украине не такое частое, и нам хватает тест-систем. Но мы ожидаем, что будут еще поставки соответствующих реагентов", - добавила министр.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред уже писал, что в обсервации в санатории Новых Санжар украинцев, которых эвакуировали из охваченного коронавирусной инфекцией Уханя, заставили подписать документ, в котором был прописан запрет давать комментарии сотрудникам СМИ.

Напомним, на минувшей неделе в городке Новые Санжары (Полтавщина) местные жители активно протестовали против доставки в местный Медицинский центр МВД Украины своих сограждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая граждан Украины (и группы иностранцев). Протесты быстро переросли в стычки с полицией и броски в автобусы, на которых везли людей, камней.

По состоянию на вечер, 28 февраля, ни одного случая опасного коронавируса в Украине не зафиксировано.

Зоряна Скалецкая коронавирус в Украине китайский коронавирус китайский коронавирус симптомы
Сейчас вы просматриваете новость «Жуткий коронавирус: Скалецкая рассказала, как будут проверять украинцев». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:56
Самый страшный день високосного года: что нельзя делать 29 февраля
20:48
"Готовность есть": Пристайко заговорил об отставке
20:35
Путин vs Эрдоган: кто кого переиграет мнение
20:25
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
20:04
Жуткий коронавирус: Скалецкая рассказала, как будут проверять украинцев Видео
19:43
В центре Парижа произошел пожар около железнодорожного вокзала Видео
19:43
Феминистки MeToo добились удаления ключевого персонажа из Мулан
19:33
Главу Черновицкого облсовета суд отстранил от должности
19:26
"Путин ху*ло": Супрун шокировала способом борьбы с коронавирусом
19:24
Андей Хлывнюк расстался с женой
18:50
Эвакуированным из Уханя под роспись запретили общаться со СМИ
18:47
Лига Смеха 6 сезон: дата выхода и тренеры
18:10
Как закончится конфликт Турции и России мнение
18:09
Исследование о негативном влиянии вейпинга на сердце признано недостоверным
17:59
Чтоб стоял, не падая: диетолог рассказала, что нужно есть для хорошей потенции
17:56
Повезет лишь четырем: астролог назвал фантастически везучие знаки Зодиака в марте
17:40
Бешеный буллинг: в Херсоне школьники избили одноклассника - видео Видео
17:16
Новой частью культовой Silent Hill займется Хидео Кодзима? Найден новый намек
17:05
С топорами и вилами: в Румынии массовые протесты против эвакуации из-за коронавируса Видео
16:35
Гибель турецких военных в Сирии: министр обороны Украины срочно позвонил в Турцию
16:19
Как поставить VPN на компьютер - лучшие программы и расширения
16:11
Китайский вирус в Киеве: работники метрополитена вооружились масками
16:10
Ходячие мертвецы 10 сезон 10 серия смотреть онлайн трейлер Видео
16:04
Пенсии, тарифы, въезд в Россию – что меняет с 1 марта 2020 Украина
15:58
"Пытаюсь уйти от одиночества": Макс Барских сделал публичное признание Видео
15:48
"Защита от любого вируса": эвакуированных в Новые Санжары снабдили презервативами
15:18
Киев должен поддержать Анкару в конфликте с агрессивной Москвой -- Турчинов
15:11
Украина выигрывает от разборок Турции и России мнение
15:07
Секретарь СНБО рассказал, как сало и лук помогут в борьбе с коронавирусом
15:04
Главрача Института рака обвиняют в коррупции и вымогательстве
14:44
Пробежался по столам, обливался водой: в Мелитополе "слуга народа" влип в скандал в горсовете Видео
14:41
Ватикан против троллинга: Папа Римский призвал любить друг друга в Facebook и Twitter
14:37
Конфликт в Сирии: Россия попросила остановить войну, Германия зовет всех на саммит
14:01
Если коронавирус нападет: в Украине больничных коек хватит на 4 месяца - Скалецкая
13:59
"Я выйду в пластиковом мешке": в Одессе обвиняемый в суде достал гранату Фото Видео
13:35
Джиган организовал обрезание новорожденному сыну
13:32
"Толпа порохоботов": фанаты Порошенко накинулись на "слугу народа" у здания ГБР Видео
13:29
В Киеве "минированием" пытались сорвать "Форум больших мечтателей"
13:12
Терабайты фото и видео порнозвезд утекли в сеть с сайта OnlyFans
13:09
Военный конфликт Турции и России играет на руку Украине - эксперт
12:58
Драка со стрельбой и взрывами в Харькове: в полиции раскрыли новые детали Видео
12:47
"Не сладостей, а шалостей": жена Петросяна отправила секс-послание мужу
12:39
Подозрение на коронавирус: в Борисполь прилетела женщина с высокой температурой
12:32
Удар по турецким позициям в Сирии: Киев поддержал Анкару
12:31
ВСУ провели яркие маневры близ зоны ООС: опубликованы фото
12:27
"Мятый порох, крысак, *уйло": в Сети советуют Порошенко "закрыть свое обещало"
12:04
Закрытие "Новороссии": в РФ рассказали о путинских проблемах из-за Донбасса
12:02
Украина не поедет на Евровидение - подробности скандала
11:57
"Встретимся и поговорим": таксующий казак Гаврилюк ответил хейтерам
11:43
Уханьский вирус на круизном лайнере у берегов Японии: вылечилась украинка Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять