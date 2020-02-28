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"Жрем дешевое виски, а коронавируса боимся": Комаровский высказался о панике

28 февраля 2020, 22:52

Популярный детский врач призвал украинцев не бояться китайского вируса и придерживаться простых правил.

Комаровский
Комаровский раскритиковал панику вокруг коронавируса / Скриншот

Известный педиатр Евгений Комаровский раскритиковал панику, которая началась в Украине из-за угрозы занесения в страну коронавируса Covid-19.

По его словам, ничего боятся не стоит, просто нужно соблюдать определенные простые правила и оставаться проинформированным по поводу болезни.

Как заявил доктор в эфире "Свободы слова", основная причина паники - боязнь людьми всего неизвестного.

"Люди знают, что такое корь, дифтерия, столбняк, автомобильная авария, фальсифицированный алкоголь. Во всем этом мы огромные эксперты. Но мы не очень разбираемся с коронавирусом, поэтому нам как-то страшновато. Особенно, если из каждого утюга нам рассказывают какой это кошмар", - рассказал врач.

Также Комаровский поддал жесткой критике нынешнюю власть за то, что в информационной политике образовался огромный пробел. Мол, политические силы вместо объединения и объяснения ситуации, продолжают выяснять отношения между собой.

"Давайте каждый политик спросит: "Как я могу помочь?". Развесит листовки, у нас же есть наглядная демонстрация: давайте сравним количество листовок перед выборами и сейчас. Не с запугиванием, а с конкретной информацией", - предложил Комаровский.

Также он назвал главные правила, которых следует придерживаться украинцам:

  • не посещать людные места,
  • мыть руки,
  • избегать недоваренного мяса и рыбы,
  • необходимо максимально изолировать группу риска - пожилых людей.

В завершение Комаровский прошелся по нелогичности украинской сознательности - мол, известных опасностей никто не боится, а вокруг коронавируса паника.

"Мы живем в стране, в которой нет сыворотки против дифтерии, столбняка и ботулизма, но у нас паника по поводу коронавируса. Мы покупаем консервы на базарах и их не боимся. Мы жрем виски по цене в 2 доллара и этого не боимся", - подытожил Комаровский.

Ранее Главред писал, что Комаровский также обратился к родителям и предупредил их о появлении новой подростковой "игры", которая может нанести ущерб здоровью. Врач рассказал о том, что в последнее время участилось число "жертв" так называемой "Подсечки".

Напомним и о том, что Комаровский во время визита в Новые Санжары, куда эвакуировали украинцев из охваченного коронавирусом Уханя, заявил, что в скором времени распространение заболевания может пойти на спад.

В YouTube он опубликовал видео, в котором утверждает, что для прекращения распространения данного вируса следует "обеспечить самую строгую изоляцию всех, кто заболел или был в контакте".

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