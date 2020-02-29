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Ученые из Бразилии шокировали исследованием по китайскому коронавирусу

29 февраля 2020, 13:55

Исследователям удалось расшифровать геном вируса

Геном коронавируса covid-19
Геном коронавируса covid-19 / GettyImages

Ученые из Бразилии совершили, исследовавшие китайский коронавирус, смогли расшифровать его геном. Отмечается, что для тестов использовали вирус, которым заразился гражданин этой страны.

Согласно публикации, размещенной на сайте Института Адольфу Лутца, коллектив исследователей пришел к выводу, что в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма, впервые обнаруженного в китайском Ухане. Кроме того, две мутации в его геноме идентичны тем, что выявлены в структуре вируса из Мюнхена.

Сообщается, что результаты исследования были получены спустя 48 часов после выявления первого случая заболевания в регионе. Работа велась совместно с учеными из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу и британского Оксфордского университета.

Ученых считают, что новая информация о covid-19 поможет в создании вакцины.

Как ранее сообщал Главред, в ВОЗ заявили, что первая вакцина от коронавируса может быть готова в течение 18 месяцев. В то же время, в США сообщили, что преуспели в этом вопросе.

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