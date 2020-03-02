Названо самое полезное молоко

"Золотое молоко" поможет похудеть / Фото pixabay.com

"Золотое молоко" - это легендарное аюрведическое средство. Приготовить его очень просто, так как оно состоит из трех основных компонентов – молока, меда и куркумы. При этом польза от такого молочного напитка огромна, поэтому эксперты рекомендуют пить "золотое молоко" каждый день.

Золотое молоко – польза

Молоко с медом и куркумой обеспечивает организм антиоксидантами, улучшает качество сна и помогает одолеть бессонницу, стимулирует иммунитет и защищает организм от инфекций.

Ученые из университета Лос-Анджелеса доказали, что куркумин положительно влияет на мозг, помогает предотвратить умственное переутомление, потерю памяти и депрессию, предотвращает нейродегенеративные патологии, в частности болезнь Альцгеймера. Позитивное влияние куркумы на мозг ученые объясняют высоким содержанием в специи антиоксидантов, передает MedikForum.

Кроме того, куркума предотвращает преждевременное старение кожи, обеспечивает профилактику рака. "Золотое" молоко рекомендуют пить ежедневно для защиты от суставных болей, воспалительных или респираторных заболеваний, а также при проблемах с печенью.

Золотое молоко для похудения

Поможет этот волшебный напиток и скинуть лишние килограммы. Дело в том, что сочетание молока и куркумы улучшает пищеварение и переработку жиров. Кроме того, "золотое" молоко увеличивает выработку желчи.

Полезно молоко с куркумой и для женщин – оно восстанавливает работу гормонов и увеличивает шансы забеременеть. Можно его пить и диабетикам - напиток снижает уровень сахара в крови.

Золотое молоко - простой рецепт

Уже понятно, что куркума очень положительно влияет на организм. Однако, стоит учесть, что активный ингредиент куркумы – куркумин – сам по себе полностью не абсорбируется. Чтобы это произошло, обязательный ингредиент "золотого молока" - черный перец. Он увеличивает биоактивность куркумы в 2000 раз.

Для приготовления напитка вам понадобятся:

300 мл миндального, овсяного или другого молока;

кусок куркумы (2-3 см) или 1 столовая ложка порошка куркумы;

кусок имбиря (около 2 см);

чайная ложка корицы;

половина чайной ложки кокосового масла;

щепотка мускатного ореха;

черный перец;

чайная ложка меда.

Сам рецепт приготовления очень прост. Молоко разогреть, добавить все ингредиенты и перемешать. Важно, чтобы молоко был не кипящее – иначе нейтрализуется действие меда.

Такое "золотое молоко" можно пить каждый день в любое время суток. Но если беспокоит внутреннее беспокойство или бессонница, то пить его стоит прямо перед сном.

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Напомним, ранее ученые предупредили, что употребление куркумы может нести опасность для здоровья, поскольку некоторые производители добавляют эту специю промышленный пигмент хромата свинца, оказывающий негативное воздействие на организм. По мнению специалистов из США, химические составляющие придают куркуме яркий желтый оттенок.