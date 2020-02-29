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Обухом по голове – что готовит расписание магнитных бурь на март 2020

29 февраля 2020, 21:31

Прогноз магнитных бурь на март 2020 обещает метеозависимым людям самое сильное испытание с начала года.

Магнитные бури в марте 2020 – когда ударит сильнее всего и что делать
Магнитные бури в марте 2020 – когда ударит сильнее всего и что делать / 1zoom.ru

Магнитные бури в марте 2020 будут посещать Землю не слишком часто – но сами по себе будут серьезным испытанием для головы и сосудов.

Сильнейшая магнитная буря с начала 2020 года ожидает нас в первую неделю месяца: магнитная буря 4-5 марта 2020 потянет на 4-5 баллов. А, значит, на головные боли, слабость и апатию жаловаться начнут не только метеочувствительные люди, но и вполне здоровые. Из-за проблем со сном возможны также вспышки раздражительности.

Читайте такжеУдача в делах и деньги – благоприятные дни для стрижки в марте 2020В промежутке между первым метеоударом и последующим опасность представляет еще и ретроградный Меркурий: до 10 марта включительно могут наблюдаться проблемы с мышлением и коммуникацией, осторожнее стоит быть и людям творческих профессий.

В это время не стоит резко менять планы, пускаться в авантюры и излишне полагаться на окружающих.

13 и 16 марта начнутся небольшие геомагнитные возмущения. Они опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У всех остальных проблемы будут скорее психосоматического характера. На этой почве возможны ссоры и конфликты – так как что стоит заранее настроиться на миролюбивый лад и стараться избегать стрессов.

Магнитная буря 19 марта 2020 по силе примерно равна первой буре месяца. Могут дать о себе знать старые заболевания, особенно опорно-двигательного аппарата.

Отголоски этой бури люди еще будут ощущать 21-22 марта. Поберечься стоит гипертоникам.

Читайте такжеПовезет лишь четырем: астролог назвал фантастически везучие знаки Зодиака в мартеСредняя магнитная буря 28 марта 2020 побеспокоит лишь метеозависимых людей. Проявится она в первую очередь головными болями, так что таблетки от головы стоит держать под рукой.

Помочь себе при магнитных бурях лучше всего традиционными методами: поменьше жирного и энергетиков – и побольше воды, поменьше физических перегрузок – побольше сна и прогулок на свежем воздухе.

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