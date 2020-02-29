В Германии лютым коронавирусом заразились дети

В Германии коронавирус добрался до детского сада / Фото pixaby

С декабря прошлого года опасный коронавирус из Уханя свирепствует по миру. На западе Германии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалии, опасным недугом заболели четверо детей.

Как пишет DW, дети являются воспитанниками детского сада в округе Хайнсберг, в котором одна из воспитательниц заболела вызываемой коронавирусом пневмонией COVID-19. Согласно с информацией, состояние детей удовлетворительное, у них есть лишь легкие симптомы ОРВИ.

Всего детский сад посещают 114 детей, 100 из них проверили на наличие коронавируса. Еще 14 детей родители не провели на тестирование.

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Кроме того, коронавирус подтвержден у воспитателя продленки в одной из начальных школ Бонна. 23-летний мужчина с легкими симптомами заболевания находится под домашним карантином. Школа, в которой учатся около 185 детей, закрыта на две недели, школьников тестируют на наличие коронавируса.

Также 29 февраля стало известно о еще одном случае заражения коронавирусом в Северном Рейне - Вестфалии. В городе Люденшайд возбудитель обнаружен у учителя коррекционной школы.

Коронавирус в мире

Опасный начал распространяться в декабре 2019 года из Китая. Вирус уже пришел в Европу - Италия стала четвертым крупнейшим в мире очагом заболевания.

Также сегодня стало известно, что седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место оказался под угрозой срыва из-за жуткого коронавируса.

По информации источника Nordic Magazine, в городе уже госпитализирован мужчина с симптомами смертельного заболевания, однако диагноз пока не подтвержден.

Ранее Главред писал, что по состоянию на утро субботы, 29 февраля, от уханьского вируса умерли 2920 человек, при этом случаев выздоровления зафиксировано 39445. Также стало известно, что всего за время распространения болезни официально подтвердили 85179 заражений.