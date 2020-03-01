Известный диетолог назвала три главных правила похудения весной

Оксана Скиталинская назвала три правила похудения весной / УНІАН

Уже весна, и каждая женщина наверняка уже провела ревизию шкафов и смогла реально оценить свою комплекцию. Если любимые платья маловаты, то самое время задуматься о том, чтобы сбросить лишний вес.

О том, как привести себя в форму и похудеть, чтобы влезть в любимые наряды, в ходе чата на сайте Главред рассказала известный врач-диетолог Оксана Скиталинская.

По ее словам, форму лучше вообще никогда не терять и все время держать руку на пульсе.

"Форму лучше не терять никогда, потому что с каждой весной приводить себя в нормальное состояние будет все труднее и труднее", - убеждена Скиталинская.

Диетолог отметила, что существует три правила, которые нужно соблюдать.

"Первое - питание, наполненное белком, овощами (свежими, тушеными, паровыми) и полезными жирами (оливковое масло, орехи, семена льна, сливочное масло)", - сказала диетолог.

Второе правило, по словам Скиталинской, сводится к тому, что человек должен каждый день выполнять всевозможные кардио-упражения и силовые.

"Ежедневная физическая активность не менее часа", - уточнила она.

Третьим важным правилом, говорит Скиталинская, является самомассаж или ручной массаж.

"И много сна! Потому что во сне мы легче худеем, то есть меньше съедим", - резюмировала эксперт.

Читайте такжеМода 2020 весна – в моде одежда цвета красных маков и фисташек: фотоНапомним, ранее известный врач-диетолог Оксана Скиталинская расставила все точки над "ё" и рассказала, можно ли пить молоко взрослым.

"Если вы любите молоко, и если у вас нет непереносимости молочного сахара (лактозы), то один стакан в день (лучше с напитками и кашами) допустим. Но с возрастом количество фермента, который помогает усвоить лактозу, уменьшается, поэтому лучше приучить себя к кисломолочным продуктам. Но и ними не стоит злоупотреблять", - пояснила диетолог.