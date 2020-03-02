Названо самое вредное сливочное масло и почему оно крошится

Названо самое вредное масло / Instagram

Великое слово халява. Оно манит нас и зовет, и притупляет инстинкт самосохранения. Да и современная жизнь устроена так, что большинство граждан вынуждены постоянно экономить, и в погоне за выгодной ценой готовы стоять в очереди и ехать в самый дальний от дома супермаркет.

Поэтому чаще всего наши люди покупают продукты, руководствуясь не их качеством и полезностью, а ценой. Акционное масло? Давайте два, а лучше три, я даже срок годности проверять буду. А потом эти же люди, расталкивавшие еще недавно всех и вся локтями в супермаркете в погоне за дешевизной, формируют уже другие очереди. И тут важно отметить, что происходит это совершенно незаметно и эти две очереди вряд ли кто-то свяжет между собой. Хотя, на самом деле, связаны они напрямую.

Каждое утро мы начинам с бутерброда с маслом – это быстро, легко, и довольно сытно. Мы слепо намазываем на хлеб толстый или тонкий слой желтоватой массы, и не подозреваем, чем это может обернуться для нашего здоровья. Тем не менее, пора бы уже знать, что не всякое масло может таким называться, и что вредное масло – это не миф.

Чем опасно сливочное масло

Нам настолько загрузили мозги еще со времен детства о пользе сливочного масла, что мы даже допустить не можем, что может быть совершенно наоборот. Так вот, знайте, сливочное масло опасно!

Проблема в том, что сливочное масле включает в свой состав огромное количество насыщенных жиров. А эти жиры что делают? Зарубите себе на носу- ничего хорошего! Насыщенные жиры повышают уровень "плохого" холестерина в организме и провоцируют множество проблем с сердечно-сосудистой системой. Медики говорят, что если масло кушать постоянно, то появление атеросклероза гарантировано.

Людям с болезнями сердца и высоким кровяным давлением необходимо ограничить употребление масла или даже полностью отказаться от него.

Идем далее. Как уже говорилось выше, чаще всего мы не особо смотрим на то, что покупаем – масло или спред, то есть смесь растительных и животных жиров. Наоборот, нам кажется, что спред менее калорийный, а, значит, жирком не заплывем.

Но все, что меньше 80% - это уже не масло, не стоит тешить себя иллюзиями. Таким образом, если вы не хотите прописаться в вашей больнице, то не покупайте масло, которое таким не является.

Но опасность спреда в другом. Спред в своем составе включает так называемые трансизомеры, которые могут вызвать повреждение стенок артерий и спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Также очень часто мы покупаем масло в пергаменте. Такое масло на самом деле быстро окисляется на свету и утрачивает полезные витамины. Поэтому всегда покупайте масло исключительно в фольге! Кстати, хранить сливочное масло надо так, чтобы на него не падал свет, а температура была не больше 12 градусов.

Какое сливочное масло полезно

Стоит заметить, что полезные свойства имеет лишь натуральное сливочное масло, и только если употреблять его в допустимых количествах – не более 3 чайных ложок в день.

Почему сливочное масло крошится

Есть некоторые умники, которые говорят, что если масло крошится, значит оно наnуральное. Это сказки. На самом деле, масло крошится в том случае, если масло несколько раз замораживали и размораживали. А еще масло крошится, когда нарушены пропорции влаги и жира.

Как определить, что масло настоящее

В домашних условиях вполне реально проверить, насколько масло качественное, то есть натуральное. Если вы не можете отказаться от масла, то хотя бы проверяйте то, что покупаете, ведь эксперты часто говорят о том, что сливочное масло – это продукт, который чаще всего подделывают.

Так вот, как вариант, можно маленький кусочек масла оставить на блюдце на час (при комнатной температуре). Масло немного размягчится, но при этом форма должна сохраниться.

Есть и более быстрый способ проверки качества масла – это сковородка. Качественное масло при попадании на горячую сковороду растапливается равномерно, при этом оно не пенится и не содержит воду.

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