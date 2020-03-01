Эпидемия коронавируса: Минздрав срочно проверяет больницы

Минздрав проверил больницы, которые будут принимать больных коронавирусом / Facebook Русланы Величко

В МОЗ проверяют госпитальные базы, которые должны будут принимать пациентов с жутком коронавирусом нового типа, который бушует в мире.

Как пишет пресс-служба Кабмина, проверки проводил замминитсра здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник пообщался с врачами, медсестрами, младшим медицинским персоналом, которые будут помогать пациентам в случае фиксации и распространения коронавируса.

"Во время визита важно было понять готовность больниц, а главное - готовность самого медицинского персонала. Это касается как профессиональных навыков, так и морального духа. Медики готовы предоставлять всю необходимую медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости, медицинские работники готовы работать сверхурочно. Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации Covid-19", - сообщили в Кабмине.

Во всех трех городах уже были проведены как минимум 2-3 учения. Также медики рассказали, что отработали механизмы еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждалось в интенсивной терапии.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, жуткий вирус постепенно подбирается к границам нашей страны - так, первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован в Москве. Опасное заболевание выявили у пациента Инфекционной клинической больницы № 1 столицы России.

В то же время второй случай заражения коронавирусом официально подтвержден в Беларуси.

Напомним, первый случай коронавируса был зафиксирован в Беларуси 28 февраля. Заболевший - студент из Ирана, сейчас он находится в больнице.

Отметим, по состоянию на вечер 1 марта, в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания опасным вирусом.