Диетологи рассказали, стоит ли пить козье молоко

Диетологи рассказали о пользе коровьего молока / econet.ua

Диетологи поведали о том, почему стоит употреблять козье молоко.

Как пишет Телеграф, козье молоко полезно из-за своей гиппоаллергенности - в отличие от коровьего, это молоко лучше усваивается организмом, при этом имея больше полезных веществ.

Также оно насыщает организм человека полезным кальцием и витамином D, очень хорошо сочетаемых в молоке, а значит, он полезен для роста и развития костей. Также в козьем молоке содержится много магния, меди, кобальта, калия, селена и фтора

Богато оно и холином, каротином, биотином и крайне важными для нервной системы витаминами B-группы.

Козье молоко прекрасно укрепляет иммунитет из-за того, что содержит высокий процент натуральной аскорбиновой кислоты. Есть в напитке и РР, также козье молоко по своей структуре наиболее близко к материнскому.

Несмотря на то, что вкус именно этого вида молока несколько своеобразный, в ходе промышленного производства оно становится более стабильным и не отличается от коровьего.

Ранее известная диетолог Оксана Скиталинская рассказала о том, как привести себя в форму и похудеть, чтобы влезть в любимые наряды.

"Форму лучше не терять никогда, потому что с каждой весной приводить себя в нормальное состояние будет все труднее и труднее", - убеждена Скиталинская.

Также напомним, Скиталинская расставила все точки над "ё" и рассказала, можно ли пить молоко взрослым.

"Если вы любите молоко, и если у вас нет непереносимости молочного сахара (лактозы), то один стакан в день (лучше с напитками и кашами) допустим. Но с возрастом количество фермента, который помогает усвоить лактозу, уменьшается, поэтому лучше приучить себя к кисломолочным продуктам. Но и ними не стоит злоупотреблять", - пояснила диетолог.