Подозрение на коронавирус: назван диагноз двухлетнего ребенка в Тернополе

Стал известен диагноз двухлетнего ребенка в Тернополе / УНИАН

В Тернополе у маленького ребенка, который вернулся с родителями из Испании, подозрение на коронавирус не подтвердилось.

1 марта врачи Тернопольской городской детской больницы получили сообщение, что у ребенка из одного из пригородных сел есть подозрение на коронавирус (COVID - 19). Ребенку - 2,5 года, он вместе с родителями на днях вернулся из Мадрида, сообщает пресс-служба городского совета.

Медики изолировали ребенка в инфекционный бокс, провели комплекс необходимых лабораторных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий.

Медицинские работники больницы исключили все штаммы гриппа. После этого анализы передали на исследование в областной лабораторный центр.

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По результатам исследования, у ребенка обнаружили грипп группы "В".

"То есть, подозрение на инфицирование коронавирусом снято", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жертвами нового китайского коронавируса уже стали более трех тысяч человек.

Напомним, первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован в Москве. Кроме того, второй случай заражения коронавирусом официально подтвержден в Беларуси.