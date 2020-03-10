Диетолог назвала "заменитель" сосисок

Украинцам нужно есть максимально натуральные продукты, сказала Оксана Скиталинская / УНИАН

Людям, которые живут в Украине, стоит сделать обязательной частью рациона максимально натуральные продукты, в частности, вместо чипсов есть картофель, вместо сосисок – мясо, вместо булочек – хлеб из зерновых, а вместо сладких напитков пить воду.

Нужно питаться местными продуктами, к которым эволюционно привыкли наши ферментные системы, рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская во время чата на Главреде.

По словам собеседницы, также обязательно стоит быть физически активными, поскольку физическая активность имеет мощный оздоровительный потенциал.

"…следует включать (в рацион – Ред.) продукты, которые обладают противовоспалительными, детоксицирующими и антиканцерогенные свойствами: ягоды, чеснок, лук, крестоцветные (все сорта капусты, редька), орехи и семена льна", – посоветовала диетолог.

Ранее Оксана Скиталинская говорила, что граждане Украины мало живут, поскольку неправильно питаются – едят слишком много сладостей, изделий из белой очищенного муки, а также имеют плохие привычки.