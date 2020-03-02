Диетолог раскрыла важные факты о голодании: кому пойдет на пользу

Лечебное голодание может пойти на пользу молодым здоровым людям, поделилась Оксана Скиталинская / УНИАН

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что лечебное голодание подходит не всем, но однодневный отказ от пищи может пойти на пользу молодым и полностью здоровым людям.

Самым лучшим и самым безопасным для организма является интервальное голодание, рассказала медик на чате в Главреде.

Собеседница подчеркнула, что лечебное голодание не подходит детям, беременным, кормящим мамам, людям старше 65 лет, ослабленным людям.

"…людям, которые имеют лишний вес, метаболический синдром, гипертонию, аутоиммунные заболевания (проблемы с суставами, кожей, легкими и бронхиальную астму), и молодым и полностью здоровым людям однодневное голодание при постоянном питье теплой воды может быть полезным", – добавила диетолог.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование и выяснили, что голодание с интервалом в 10 или 14 часов благоприятно сказывается на здоровье человека, в частности, может предотвращать инсульт.