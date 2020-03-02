УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Диетолог раскрыла важные факты о голодании: кому пойдет на пользу

2 марта 2020, 12:44

Лечебное голодание не подходит ослабленным людям, предупредила эксперт.

Лечебное голодание может пойти на пользу молодым здоровым людям, поделилась Оксана Скиталинская
Лечебное голодание может пойти на пользу молодым здоровым людям, поделилась Оксана Скиталинская / УНИАН

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что лечебное голодание подходит не всем, но однодневный отказ от пищи может пойти на пользу молодым и полностью здоровым людям.

Самым лучшим и самым безопасным для организма является интервальное голодание, рассказала медик на чате в Главреде.

Собеседница подчеркнула, что лечебное голодание не подходит детям, беременным, кормящим мамам, людям старше 65 лет, ослабленным людям.

"…людям, которые имеют лишний вес, метаболический синдром, гипертонию, аутоиммунные заболевания (проблемы с суставами, кожей, легкими и бронхиальную астму), и молодым и полностью здоровым людям однодневное голодание при постоянном питье теплой воды может быть полезным", – добавила диетолог.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование и выяснили, что голодание с интервалом в 10 или 14 часов благоприятно сказывается на здоровье человека, в частности, может предотвращать инсульт.

Оксана Скиталинская голодание
Сейчас вы просматриваете новость «Диетолог раскрыла важные факты о голодании: кому пойдет на пользу». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:57
Измерение температуры неэффективно: ВОЗ шокировала заявлением о коронавирусе
12:44
Диетолог раскрыла важные факты о голодании: кому пойдет на пользу Видео
12:43
Гончарук прокомментировал ужин с Ермаком и рассказал о рокировках в Кабмине
12:40
Жуткая игра о смертельной болезни Мор получила дату выхода на PS4
12:30
Маникюр весна 2020 – в моде лавандовый маникюр и двойной френч: фото Фото
12:26
Что посмотреть весной - лучшие сериалы марта 2020 Видео
12:06
"Дань ху*ло заплатит султану": встречу Путина и Эрдогана подтвердили в Москве
12:00
Путин рассказал, на что ему жаловался Трамп
11:51
Гончарук ответил на слухи об отставке и анонсировал консультации с Зеленским
11:38
Головой удар в лицо: Киву вызвали в ГБР
11:36
"Леша, ты остаешься?": Гончарук раскрыл свое будущее в Кабмине Фото
11:23
Что пить вместо кофе: названы три напитка Видео
11:19
Тысячи их: Европа дрожит перед вторжением миллионов мигрантов
11:19
Бесплатное демо Final Fantasy 7 Remake уже доступно всем
11:03
Под Рябошапкой опять зашаталось кресло: вопрос с отставкой может решиться уже в среду Видео
10:55
"Убийства в Ростовской области": Мельничука будут судить в Салониках
10:33
Война в Сирии: армия Асада отвоевала Серакиб, 100 тысяч сирийских беженцев идут в Европу
10:30
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: личный рекорд и потоки грязи
10:22
Вокруг шоу Голос Країни раздувают сепаратистский скандал Видео
10:11
Подозрение на коронавирус: назван диагноз двухлетнего ребенка в Тернополе
10:05
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 01-03-2020: слепые прослушивания Видео
10:00
"Отбирают последнее у нищих": что ждет Украину с закрытием больниц из-за медреформы
09:44
"Перезагрузка" Богдана: стало известно о судьбе экс-главы Офиса Зеленского
09:18
Украинцев предупредили о температурной аномалии в марте
08:51
Эрдоган в Сирии сейчас делает то, что Путин мог сделать в Украине мнение
08:50
Как правильно войти в Великий пост и как есть картошку и не толстеть Видео
08:35
"Это мужчина или женщина?": названа вероятная замена Пристайко
08:32
Ходячие мертвецы Мир за пределами: дата выхода, актеры и роли
08:30
Мышеловка для кота 2020: дата выхода, актеры и роли, как смотреть Видео
08:25
"Скрытая встреча": Ермак выставил ультиматум Гончаруку – СМИ Видео
08:10
Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные Видео
08:02
Какой коньяк бьёт рекорды по количеству повторных покупок новости компании
08:01
Спіймати Кайдаша 2020: дата выхода, актеры и как смотреть сериал Видео
07:56
Коронавирус выкосил более трех тысяч человек: опубликована жуткая статистика Видео
07:40
Летняя резина: когда переходить с зимней, как выбрать и какая бывает
07:24
В Греции по запросу РФ задержан экс-нардеп Мельничук
06:57
Гороскоп на март-2020 по дням: что нельзя делать и чего ждать
06:45
Без победобесия: почему Украина не будет праздновать 9 мая мнение
06:29
Потрясные постные блюда на каждый день: простые рецепты Видео
06:02
Мода 2020 весна – в моде юбка-карандаш, колокол и джинсовые юбки: фото Фото
05:30
Прирожденные победители: астролог назвала самый мощный знак Зодиака
04:55
Названо самое вредное сливочное масло и почему оно крошится
04:23
Доллар по 30 гривен: эксперт объяснил расклад на валютном рынке
03:50
"Проиграли войну": экс-узник рассказал печальную правду о Донбассе
03:01
Открыть эликсир жизни: астролог дала поразительный прогноз на март
02:19
Ученые выявили опасность позднего ужина
02:15
Украинцы будут платить больше за стационарный телефон: новые тарифы
01:56
В Запорожье археологи обнаружили остатки древнего города: уникальные фото Фото
01:39
Названо самое полезное молоко
00:57
"Теряете страну": "няш-мяш" распсиховалась из-за новых правил выезда в РФ для украинцев
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять