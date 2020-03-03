Голова трещит и нервы сбоят: магнитные бури накрывают – как пережить

Магнитные бури 4-5 марта 2020 – как спасти голову и нервы / 1zoom.ru

Первые – и самые мощные с начала года – магнитные бури в марте 2020 накрывают Землю 4-5марта, по данным ФИАН. При этом NASA геомагнитные возмущения фиксирует уже с 3 марта, то есть магнитная буря сегодня пока что слабая – в 3 балла – но на настроение и эмоции людей воздействовать начинает уже сейчас.

Магнитная буря – еще говорят: геомагнитная буря – провоцируется потоками солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.

Во время магнитных бурь метеозависимые люди, люди со слабым сердцем и сосудами, гипертоники и психоэмоционально нестабильные люди больше всего жалуются на перепады настроения, проблемы со сном и головой (в том числе из-за скачков давления), в частности:

бессонницу;

мигрени;

головокружения;

апатию;

упадок сил и пр.

Также магнитные бури могут спровоцировать тахикардию, ноющую боль в груди, обострение старых травм и т.д. Причем на головные боли и беспричинную смену настроения жаловаться могут даже здоровые люди.

Читайте такжеЧто пить вместо кофе: названы три напиткаБорются с последствиями и симптомами магнитных бурь с помощью правильного питания (поменьше жирного – это допнагрузка на сосуды), соблюдения питьевого режима (заменив кофе и алкоголь на воду и травяные чаи, особенно с мятой), а еще – прогулками на свежем воздухе, сокращением физических и эмоциональных нагрузок. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.