В Минздраве рассказали, как проверить себя на коронавирус

В МОЗ сообщили о том, как обнаружить у себя симптомы коронавируса / Фото pixaby

В Минздраве сообщили, как распознать коронавирус нового типа, который появился в декабря прошлого года в китайском Ухане.

Как пишет пресс-служба МОЗ, в ведомстве дали рекомендации украинцам, что делать, если были определены симптомы, похожие на страшный недуг. Также посоветовали сразу обратится к семейному врачу за консультацией.

В МОЗ описали, как выглядит проверка на коронавирус в Украине. У человека берут первый анализ в больнице, куда его привезли. Там его проверяют на все виды острых респираторных инфекций. Если их не находят, материалы передают в областную лабораторию. Если и там нет результатов, анализ передают в Киев.

Также в МОЗ рассказали, что пройти тест на коронавирус смогут только жители столицы, так как в других городах такого "удовольствия" нет. В аптеке тесты купить невозможною

Также в министерстве добавили, что для приема пациентов с коронавирусом определены госпитальные базы в каждом регионе страны. По словам руководителя пресс-службы КГГА Натальи Вишневской, в киевских больницах есть специальные инфекционные отделения с боксами, которые соответствуют необходимым требованиям. Это три общие больницы, а также три детские.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, жуткий вирус постепенно подбирается к границам нашей страны - так, первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован в Москве. Опасное заболевание выявили у пациента Инфекционной клинической больницы № 1 столицы России.

В то же время второй случай заражения коронавирусом официально подтвержден в Беларуси.

Напомним, первый случай коронавируса был зафиксирован в Беларуси 28 февраля. Заболевший - студент из Ирана, сейчас он находится в больнице.

Отметим, по состоянию на вечер 2 марта, в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания опасным вирусом.