Сухие волосы ломкие ногти: эксперт рассказала, что есть

Оксана Скиталинская / УНІАН

Прекрасная половина человечества нередко сталкивается с такой проблемой как очень сухие и ломкие волосы, сухая кожа и ломкие ногти. Особенно это актуально после зимы, когда запасы витаминов, минералов и прочих микроэлементов в организме истощены.

Врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основательница Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала, как убрать ломкость волос и как избавиться от ломкости ногтей.

Прежде всего эксперт посоветовала посетить трихолога и дерматолога, чтобы исключить инфекции, грибки и тому подобное. Если специалисты не найдут специфических проблем, в этом случае нужно изменить рацион, посоветовала Скиталинская.

Сухие волосы ломкие ногти - что есть

Чтобы лечить сухие и ломкие волосы в домашних условиях, нужно добавить в рацион продукты, которые улучшают усвоение цинка, биотина, продукты с противовоспалительными свойствами.

"Обязательно нужно употреблять молотые семена льна, размоченные ягоды, гречку, перловую крупу, овсяные отруби, орехи, Омега-3 жирные кислоты, то есть сельдь и скумбрию", - сказала эксперт во время чата на Главреде.

Кроме того, по ее словам, возможно, дополнительно придется принимать еще отдельно добавки с цинком, Омега-3 жирными кислотами и биотином.

Напомним, ранее Главред сообщал, что ломкие волосы и секущиеся кончики можно исправить при помощи ламинирования.