"Весна пришла - сношать будем": топ-3 лучших поз для весеннего секса

Секс-позы / Сosmo.com.ua

Весна опять пришла, а, стало быть, с первыми доверчиво глядящими в окно лучиками тепла, у тысяч пар возникает желание сексуальных экспериментов.

Портал УНИАН опросил специалистов и те составил топ-3 поз, которые лучше всего подходят для весеннего секса.

1. "Сегодня в нежном танце кружимся". Мужчина садится на кресло либо край кровати, а женщина умащивается сверху. Далее она экспериментирует с движением вверх-вниз (либо по кругу), а мужчина осыпает ласками ее грудь, шею и остальные эрогенные зоны.

2. "Ложечки без осадочка". Довольно простая, но эффективная поза. Партнеры ложатся на бок. Затем мужчина аккуратно проникает пенисом в женщину сзади. Далее, чтобы дать даме как можно более приятный секс, партнеру нужно обнять ее одной рукой и хорошо простимулировать клитор.

3. "Крылатые качели летят". Мужчина садится на край кровати, ступни на полу. Затем берет женщину под руки. Она осторожно отклоняется назад. Оба партнера пытаются поймать ритм, благодаря чему эта поза становится чувственной и открытой.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 лучших поз для жесткого секса. Позднее эксперты рассказали, в каким секс-позах женщина удобнее всего рулить.