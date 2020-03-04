Медик рассказал, возможно ли заражение коронавирусом через секс

Девушка и карантин из-за коронавируса / med-practic.com

Заражение китайским коронавирусом вполне вероятно через секс, поскольку слизистые оболочки - очень уязвимы для вирусов и инфекций.

Соответствующее мнение специализированным СМИ высказал эксперт-вирусолог Александр Чепурнов. "Поверхность слизистых оболочек человека — входные ворота для большинства инфекционных агентов, в том числе для коронавируса", — рассказал он.

По словам вирусолога, во время секса коронавирус вполне может попасть в организм через поврежденные участки слизистой оболочки. Чепурнов также считает, что риск заражения будет максимален, в случае, если у обоих партнеров наличествуют микротравмы на слизистых оболочках.

Напомним, ранее эксперт-вирусолог, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Николая Пирогова Иван Коновалов рассказал о том, что распространение коронавируса вполне возможно не только обычным, воздушно-капельным путем, но и через бытовые предметы.

