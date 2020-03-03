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Врач объяснила, как повысить гемоглобин: из-за чего хуже усваивается железо

3 марта 2020, 17:00

Если у человека очень низкий уровень гемоглобина, ему нужен врач, предупредила диетолог.

Оксана Скиталинская поделилась, что гемоглобин можно повысить, включив в рацион говядину и печень – Как поднять гемоглобин
Гемоглобин можно повысить, включив в рацион говядину и печень, поделилась Оксана Скиталинская / УНИАН

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что человек может повысить уровень гемоглобина, если будет употреблять в пищу продукты, в которых содержится много гемового железа – говядина, печень.

Железо хуже усваивается, в частности, если есть продукты, в которых оно содержится, вместе с чаем или молочкой, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

Собеседница подчеркнула, если уровень гемоглобина очень низкий, то этим должен заниматься врач.

"При низком уровне гемоглобина помогают продукты, богатые гемовым железом (говядина, печень), которое лучше усваивается в присутствии органических кислот (настой шиповника, ягоды смородины, апельсиновый и яблочный соки)", – сказала эксперт.

Скиталинская добавила, что для лучшего усвоения мясо и печень лучше употреблять в виде паштетов и запивать этими соками.

"Ухудшают усвоение железа танины (чай) и кальций (молочные продукты), если их употреблять одновременно", - заявила она.

Ранее Оксана Скиталинская говорила, что жителям Украины стоит сделать обязательной частью рациона максимально натуральные продукты. Диетолог посоветовала украинцам питаться местными продуктами.

Оксана Скиталинская диетолог гемоглобин железо
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