Медик рассказал, как украинцам уберечься от заражения коронавирусом

Распространение коронавируса / Reuters

Виталий Евтушенко, известный детский врач-инфекционист, специально для Главреда рассказал о том, как погодные условия влияют на распространение китайского коронавируса.

"Повышение температур негативно влияет на коронавирус, так как он более холодолюбивый. Потому, если будет и далее теплеть, то это пойдет нам на пользу и уменьшаться риски передачи вируса. Конечно, в помещении и при тесном контакте риск остается, но за их пределами вирус будет скорее погибать и будет меньше риска контактной передачи вируса через руки и предметы обихода", - рассказал он.

По словам Евтушенко, наблюдающийся в последнее время среди украинцев - по скупке хирургических масок - не имеет под собой никакой практической основы.

"Хирургические маски, которые скупают украинцы, не защищают от вирусных инфекций. Единственное их преимущество – они могут уменьшать количество попадания капель аэрозоля, которые летают в окружающей среде, если, например, около вас кто-то чихает или кашляет. Однако, было доказано, что в помещениях они не уменьшают риска инфицирования тем же гриппом. Потому особой необходимости их надевать там нет. Если же говорить о ношении масок на улице, то она ни что не влияет", - рассказал он.

Евтушенко дал несколько практических советов тем людям, которые общались в последнее время с теми, кто, вероятно, заражен коронавирусом.

"Если же говорить о коронавирусе и гриппе, то у них передача на очень небольшом расстоянии. Поэтому если есть возможность не подходить близко к людям, у которых есть какие-то проявления простуды и респираторных инфекций, то лучше это сделать и пытаться убрать помещение после того, как человек с такими симптомами там побывал. Потому что некоторое время, буквально несколько минут, есть риск передачи вируса – например, если вы печатали на клавиатуре, а потом почесали себя по лицу или у глаз, куда может попасть этот вирус. Предупредить возможное заражение можно влажной уборкой, мытьем рук или их обеззараживанием антисептическими спреями на спиртовой основе. Ну и, само собой, контролировать себя и не прикасаться к слизистым оболочкам и по возможности избегать мест скопления людей – это уже уменьшит риск заболевания на 80 процентов", - подытожил он.

Напомним, во вторник, 3 марта, главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко публично объявил о том, что в стране был подтвержден первый случай коронавируса - в Черновицкой области.

