В ВОЗ объяснили, как коронавирус отличить от гриппа

Коронавирус Covid-19 не похож на обычный грипп / GettyImages

Коронавирус Covid-19 является уникальным, и он не похож на обычный грипп, рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Он подчеркнул, что основным путем распространения являются капли жидкости из носа и рта зараженного, что вызывает респираторное заболевание.

Главные отличия коронавируса от обычного гриппа:

Коронавирус Covid-19 не передается с такой же эффективностью, как грипп. "Что касается гриппа, люди, которые инфицированы, но еще не больны, являются основными факторами передачи, что, по-видимому, не относится к COVID-19", - пояснил Гебреисус.

В отличие от гриппа, коронавирус covid-19 вызывает более тяжелое заболевание, чем грипп. "В то время, как многие люди во всем мире получили иммунитет к сезонным штаммам гриппа, Covid-19 является новым вирусом, против которого ни у кого нет иммунитета", - подчеркнул глава ВОЗ.

В отличие от коронавируса covid-19 сдерживать сезонный грипп невозможно. "Мы не занимаемся отслеживанием контактов при сезонном гриппе, но страны должны делать это в отношении Covid-19, потому что это предотвратит инфекции и спасет жизни", - предупредил он.

В то же время Гебреисус добавил, что все имеющиеся данные о новом заболевании указывают на то, что к нему не стоит относиться так же , как и к обычному гриппу.

Напомним, ранее сообщалось, первый случай китайского коронавируса в Украине был подтвержден утром во вторник, 3 марта, в Черновицкой области. Симптомы (лихорадка и сухой кашель) у мужчины появились 28 февраля, а 1 марта были взяты необходимые анализы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого". По состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тысячи 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тысячи 117 летальных, выздоровели 48 тысяч 017 человек.