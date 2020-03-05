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Медики выяснили, чем опасна для здоровья работа по сменам

5 марта 2020, 02:32

Медики закончили долгое исследование, посвященное связи проблем со здоровьем и посменной работы.

инфаркт, смена, здоровье
Люди, работающие посменно, находятся под угрозой инфаркта / АиФ

Люди, которые работают по сменам, гораздо чаще сталкиваются с болезнями сердечно-сосудистой системы, чем те, кто регулярно укладываться спать в одно и то же время. 

Соответствующая информация содержится в материалах исследования, опубликованных в специализированном издании Journal of the American College of Cardiology. 

По данным исследователей, крайне повышается риск развития сердечного приступа у работающих посменно людей, достигнувших 45-летний рубеж. Медики утверждают, что соблюдение режима сна помогает профилактике сердечно-сосудистых заболеваний вместе со спортом и здоровым питанием.

Напомним, ранее врачи назвали популярные блюда, которые быстро приближают инфаркт. Поздне ученые нашли связь между кофе и возникновением инфарктов.

здоровье болезни инфаркт сердечно-сосудистые заболевания
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