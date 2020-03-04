Неуязвимы для коронавируса: эксперты назвали везунчиков

Вирус covid-19 не щадит пожилых людей / Фото pixabay.com

Коронавирус COVID-19 уже давно выбрался за пределы Китая и уверенно "шагает" по миру, оставляя после себя все новые жертвы. Ученые разобрались, кто наименее подвержен риску подхватить опасную заразу.

Как свидетельствует статистика на основе анализа центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, дети и подростки реже всех заражаются вирусом COVID-19. А вот пожилые люди – в зоне риска.

Дело в том, что иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчивой к инфекциям, цитируют Известия экспертов. Кроме того, играет роль психологический фактор – родители очень усердно защищают своих отпрысков, а вот сами могут и не так дотошно выполнять рекомендации.

Согласно свежей статистике, 87% случаев заражения коронавирусом приходится на людей, возраст которых находится в диапазоне 30–79 лет. В большинстве случаев летальных исходов пациенты имели хронические заболевания, многие умирали именно от их обострения.

При этом на возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится по 1% случаев заболевания.

Коронавирус у беременных: какими могут быть последствия для младенца

Для респираторных вирусов передача плоду является крайне редким событием, говорят вирусологи. На поверхности плаценты действительно есть специфические рецепторы, с которыми связывается новый штамм. Однако, не факт, что малыш заразится вирусом.

При этом если женщина заболела коронавирусом непосредственно перед родами и сохраняет выделение патогена, то есть шанс, что она может заразить ребенка – это может произойти в результате контакта с малышом сразу после рождения. Для младенцев этот вирус может нести угрозу вследствие несовершенного иммунного ответа. Однако, шансов заразиться у новорожденных не так много, так как они менее мобильны и имеют гораздо меньше контактов.

Напомним, ранее в СНБО Украины рассказали, кто рискует подхватить коронавирус в разрезе возрастной категории. Кроме того, были опубликованы выводы относительно уровня смертности среди зараженных коронавирусом в зависимости от возраста.

Как сообщал Главред, 3 марта в Украине уже был подтвержден первый случай заболевания вирусом Covid-19. Коронавирус нашли у нашего соотечественника, который был в Италии.

Вместе с первым в Украине пациентом изолировали еще 35 человек. Они помещены в обсервацию на две недели. Всех пациентов закрыли в разных местах, чтобы не было паники.