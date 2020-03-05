Эксперт рассказала, какие грибы самые полезные

Грибы - это источник нерастворимой клетчатки, которая является сорбентом многих токсичных веществ / 1zoom.ru

Грибы – вкусный и полезный продукт, который следует добавлять в рацион. Врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основательница Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала, какие грибы есть и как правильно это делать, чтобы получить максимум пользы.

Польза грибов

Грибы - это источник нерастворимой клетчатки, которая является сорбентом многих токсичных веществ и помогает кишечной микрофлоре человека. Кроме того, грибы имеют много фитоцидных свойств, то есть антимутагенных и антиканцерогенных - они предотвращают развитие и прогрессирование различных опухолей.

"Грибы много исследовали японские ученые. Они часто употребляют грибы шиитаке, майтаке, энокитаке т.д., которые как раз и помогают предотвращать развитие опухолей", - сказала Скиталинская во время чата на Главреде.

Какие грибы самые полезные

По ее словам, полезны и наши грибы. В частности, среди лесных следует отдавать предпочтение грибам высшего класса, то есть белым, подосиновикам, лисичкам. Последние являются прекрасным источником витамина D в усваиваемой форме.

"А также все эти наши грибы имеют антимутагенные и антиканцерогенные свойства, а также являются источником хорошего, полезного растительного белка", - сказала Скиталинская.

Также эксперт дала совет, как правильно употреблять грибы, чтобы содержащиеся в них аминокислоты хорошо усваивались. Их нужно хорошо проваривать, перемалывать и употреблять в измельченном виде, сказала Скиталинская.

Напомним, ранее Главред разобрался, как приготовить маринованные шампиньоны дома. Рецепты очень просты - справится с ними даже новичок. А в результате получится отличная закуска, гарнир или ингредиент для приготовления различных салатов.