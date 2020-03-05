Опасные половые гастроли: топ-3 ошибок, допускаемых в сексе женщинами

Женщины порой грешат ошибками в сексе / Exelentlady



Конечно, нормальный уровень мастерства в сексуальных отношениях достичь непросто. Но хватает и ошибок, избежать которых под силу каждому или каждой.

Соответствующий рейтинг дамских ошибок в сексе составил портал TV.ua.

№1. Пассивность и апатия. Мужчины тоже не против быть соблазненными. Не стесняйтесь проявлять инициативу. Женщинам тоже нужно быть активными и помнить, что секс - такая штука, которая должна приносить удовольствие обоим партнерам.

№2. Молчание. Мужчине нужно знать, чего дама хочет в сексе. Ведь в нормальных отношениях партнеры думают в первую очередь об удовлетворении своей половины, а потом уже — себя. Потому откровенно и в понятных выражениях даме нужно высказываться о ваших желаниях и том, что их в сексе не устраивает.

№3. Вспоминать и сравнивать с другими любовниками.

Самая глупая и жесткая ошибка, которую можно допустить. Секс — не стереотип и не канон, которому все мужчины должны соответствовать. Так что дамам нужно по максимуму избавиться от такой привычки. Чтобы не портить окончательно себе и партнеру сексуальную жизнь. Так ведь недалеко и до окончательного разрыва отношений.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие ошибки в сексе допускают мужчины. Позднее эксперты рассказали, сколько им секса нужно для удовлетворения.