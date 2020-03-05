Чем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 году

Березовый сок – польза, рецепт, как и когда собирать березовый сок в 2020 году / Pinterest

5 марта – праздник Тимофея Весновея. По народным приметам, именно на Тимофея березы начинают пускать сок.

Так что мы решили, что пора делать материал про березовый сок – польза и вред, когда собирать и как консервировать.

Березовый сок – польза для детей и взрослых

Чем полезен березовый сок, так это своей низкой калорийностью – всего 25 ккал на 100 мл. Так что прежде всего его пьют при похудении. А беременные – чтобы убрать отеки ног и пополнять запасы магния и калия в организме мамы и малыша.

Сок березовый полезен и для кожи: протирание березовым льдом помогает избавиться от покраснений, шелушений, пигментных пятен и раздражений.

Березовый сок пьют при:

любой интоксикации;

сонливости, хронической усталости и депрессии;

функциональных расстройствах печени, ЖКТ, почек;

камнях в почках, желчном или мочевом пузырях (начинать надо с малых объемов);

кашле, ангине, хроническом насморке, туберкулезе, ОРЗ – чтобы помочь организму вывести слизь и гной;

сердечно-сосудистых заболеваниях;

радикулите, подагре, артрите и ревматизме;

онкологии любого типа;

воспалительных процессах – в первую очередь в органах мочеполовой системы.

Вред березового сока минимален, заверяют врачи.

Березовый сок в лечебных целях пьют минимум дважды в день – до двух литров в сутки.

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Когда собирать березовый сок в 2020 году

Собирают березовый сок с середины марта и до начала цветения березы.

К слову, сок, собранный в праздник Теплый Алексей, считается особо целебным.

Как собирать березовый сок правильно

Как консервировать березовый сок легко и просто