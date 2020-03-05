Чем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 году

Как сделать березовый сок в домашних условиях, а также польза и вред березового сока – в материале Главреда.
5 марта – праздник Тимофея Весновея. По народным приметам, именно на Тимофея березы начинают пускать сок.
Так что мы решили, что пора делать материал про березовый сок – польза и вред, когда собирать и как консервировать.
Березовый сок – польза для детей и взрослых
Чем полезен березовый сок, так это своей низкой калорийностью – всего 25 ккал на 100 мл. Так что прежде всего его пьют при похудении. А беременные – чтобы убрать отеки ног и пополнять запасы магния и калия в организме мамы и малыша.
Сок березовый полезен и для кожи: протирание березовым льдом помогает избавиться от покраснений, шелушений, пигментных пятен и раздражений.
Березовый сок пьют при:
- любой интоксикации;
- сонливости, хронической усталости и депрессии;
- функциональных расстройствах печени, ЖКТ, почек;
- камнях в почках, желчном или мочевом пузырях (начинать надо с малых объемов);
- кашле, ангине, хроническом насморке, туберкулезе, ОРЗ – чтобы помочь организму вывести слизь и гной;
- сердечно-сосудистых заболеваниях;
- радикулите, подагре, артрите и ревматизме;
- онкологии любого типа;
- воспалительных процессах – в первую очередь в органах мочеполовой системы.
Вред березового сока минимален, заверяют врачи.
Березовый сок в лечебных целях пьют минимум дважды в день – до двух литров в сутки.
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Когда собирать березовый сок в 2020 году
Собирают березовый сок с середины марта и до начала цветения березы.
К слову, сок, собранный в праздник Теплый Алексей, считается особо целебным.