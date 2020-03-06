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Диетолог назвала натуральный энергетик: что мгновенно придаст сил

6 марта 2020, 05:54

Стоит есть фрукты, которые содержат много клетчатки, посоветовала медик.

Диетолог сообщила, что мгновенно придать энергии может горстка ягод – Полезный перекус
Мгновенно придать энергии может горстка ягод, сообщила диетолог / УНИАН

Врач-диетолог Оксана Скиталинская поделилась, что горстка ягод может мгновенно придать энергии и сил уставшему человеку.

Виноград содержит много глюкозы, поэтому лучше его много не есть, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

Собеседница добавила, что стоит есть фрукты, в которых много клетчатки, поскольку она замедляет попадание сахара в кровь – яблоки, все ягоды, особенно смородину, малину, ежевику, клюкву, чернику, и абрикосы.

"...Если вы устали, съешьте банан – энергию вы почувствуете быстрее. А на втором месте после него – черный шоколад", – отметила медик.

Эксперт добавила, что бананы, особенно немного недозрелые, являются источником устойчивого крахмала, который оздоравливает организм, поскольку питает полезную микрофлору кишечника.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова сообщала, что без вреда для здоровья можно перекусить, в частности, ягодами, горсть сухофруктов, попкорном без добавок, фруктами и творогом с орешками.

Оксана Скиталинская диетолог ягоды энергия
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