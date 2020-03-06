Коронавирус мутировал: ученые предупредили о страшных последствиях

L-подтип коронавируса более агрессивный / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус, который распространился уже на все континенты кроме Антарктиды, и заразил более 95 тысяч людей, мутировал на два подтипа и стал более опасным.

Ученые выделили два подтипа вируса COVID-19. В частности, S-подтип является более старой версией, а L-подтип - немного новее, при этом он более агрессивный и более заразный, передает National Science Review.

Отмечается, что подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки коронавируса в китайском городе Ухань. Однако, благодаря превентивным мерам к началу января его частота снизилась.

Подтип S - более старый и не такой опасный штамм вируса. Ученые считают, что из-за относительно слабого влияния человека на этот подтип он может быть обнаружен у большего количества пациентов. При этом не исключено, что некоторые люди могут быть заражены обоими подтипами одновременно.

Ученые из Китая, которые являются авторами исследования, также предупредили, что нельзя исключать возможность и новых мутаций коронавируса COVID-19.

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Напомним, в Ухане, который является эпицентром вспышки китайского коронавируса, умер 36-летний выздоровевший пациент. Он скончался спустя пять дней после выписки из больницы. Согласно свидетельству о смерти, мужчина скончался из-за коронавируса. По словам врача, смерть была вызвана дыхательной недостаточностью и отказом легких.