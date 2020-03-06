Найден ответ, как похудеть без диет, спорта и лекарств

Секрет легкого похудения раскрыт / Фото pixabay.com

Похудеть без диет и спорта вполне возможно. Оказывается, для этого всего лишь нужно подключить мозг.

Эксперты нашли неожиданный способ сбросить лишние килограммы. Свои выводы они сделали, проанализировав, сколько калорий сжигают профессиональные шахматисты. Выяснилось, что во время соревнований они используют до шести тысяч калорий и теряют по нескольку килограммов веса, передает портал Chessable.

В 2018 году на международном шахматном турнире на острове Мэн организаторы закрепили на некоторых игроках приборы, оценивающие работу сердца и энергозатраты. Отдельные участники, сидя на месте, сожгли не меньше килокалорий, чем пловцы или бегуны.

Таким образом, секрет, как похудеть без диет и тренировок, раскрыт. В этом нелегком деле поможет напряженный мыслительный процесс.

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