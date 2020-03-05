Зеленый чай вреден: почему напиток нельзя пить литрами

Зеленый чай вреден, если его пить литрами, предупредила диетолог / 1zoom.ru

Зеленый чай вреден в некоторых случаях, в частности, если делать крепкий настой во время беременности и выпивать слишком большой объем этого напитка.

Зеленый чай нельзя пить литрами, поскольку организм может получить слишком много дубильных веществ (танины), из-за чего возможно нарушение баланса железа, написала в Instagram диетолог Светлана Фус.

Эксперт добавила, что чай содержит много кофеина, и этот напиток мешает усваиваться фолиевой кислоте.

"…большие дозы танина препятствуют усвоению магния и кальция из пищи. Поэтому не стоит пить крепкий зеленый чай во время еды, где есть мясные продукты и молочные. Это надо помнить женщинам во время месячных и беременности и объяснять детям", – отметила Фус.

Диетолог подчеркнула, что зеленый чай из-за танинов лучше не пить натощак людям, у которых есть проблемы с двенадцатиперстной кишкой, и язвы желудка.

"Если пьете крепкий чай – повышаете риск развития или обострения подагры и камней в почках за счет таурина (пурины)", – сообщила Фус.

Зеленый чай – польза

Природный антиоксидант, очищает организм от токсинов;

Бактерицидное действие.

Ранее украинский эксперт по чаю Светлана Кобелева назвала самую большую ошибку в заваривании чая. Эксперт предупредила, что, если чай слишком долго заваривается, в нем активируются не очень полезные микроэлементы.