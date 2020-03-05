Диетолог рассказала, полезны ли блюда украинской кухни для здоровья

Популярное украинское блюдо - вареники / УНИАН

Известный и авторитетный врач-диетолог Оксана Скиталинская отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде в деталях оценила полезность для организма типичной украинской кухни.

"Просто современная украинская кухня очень видоизменена была, к сожалению, в худшую сторону. Наши предки употребляли галушки, гречаники, но все это готовилось из муки (вместе с оболочками, в грубом виде). То есть употреблялось в основном цельная мука. А сейчас мы едим исключительно выхолощенную, белую муку. Например, тесто для вареников готовится сегодня исключительно из белой муки.Так же, если вы употребляете рис, то он должен быть с оболочками", - утверждает она.

Читайте такжеЧат с врачом-диетологом Оксаной СкиталинскойПо мнению Скиталинской, организму вредит тот факт, что в современной украинской кухне много продуктов с трансжирами.

"Наши предки употребляли больше натуральных масел: конопляное, подсолнечное и тому подобное. А сейчас мы употребляем в основном переработанную промышленную подсолнечное масло, а это не есть хорошо. В нашем рационе очень много продуктов с трансжирами, которых очень много в кондитерских изделиях", - рассказала она.

Кроме того, Скиталинская дала несколько рекомендаций по тому, как правильно питаться блюдами украинской кухни.

"Поэтому мы должны питаться местными продуктами, фруктами и овощами, орехами и семенами. Наш рацион должен содержать много соленых продуктов (это традиционно для Украинской). К тому же, не стоит питаться часто. Наши предки никогда не ели пять-шесть раз в день. Тогда не было понятия дробного питания.Итак, на самом деле настоящая украинская кухня очень разнообразна и здорова.Так, в украинской кухне много колбас, сала. Но наши предки употребляли их очень редко", - подытожила она.

Напомним, ранее Оксана Скиталинская рассказала, как с помощью питания снизить холестерин, а также озвучила три главных правила похудения весной.