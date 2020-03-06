Как настроить себя на похудение: простые советы

Чтобы начать худеть, необходимо поставить цель / Скриншот с instagram.com/by_maryna_transformation

Весна недавно переступила порог, набирается сил, и "горячей" стала тема похудения.

Некоторым очень сложно оторваться от холодильника и настроиться на похудение, но на самом деле сделать это очень просто, главное – поставить цель.

Если понять, для чего конкретно вам нужно похудеть, сам процесс обретет смысл, и двигаться к цели станет намного проще.

Разные люди – разная жизнь и разные приоритеты, поэтому цели похудения могут быть очень различными.

Главред решил собрать самые популярные цели для похудения.

Как настроить себя на похудение: какие цели можно выбрать для сбрасывания веса

Красиво выглядеть в летней одежде

Совсем скоро захочется надеть шортики, юбочку или короткое платья, а скрыть бока и целлюлитные ноги не получится.

Чтобы начать худеть, необходимо поставить цель / Скриншот с instagram.com/ortopedov

Не стесняться своего тела на пляже

Летом появится желание снять все лишнее, надеть купальник и поваляться на пляже, а многие могут пренебречь таким желанием из-за лишнего веса. Можно избавиться от лишнего и ловить на себе взгляды противоположного пола.

Чтобы начать худеть, необходимо поставить цель / Скриншот с instagram.com/the_mau_mau_

Устроить личную жизнь

Иногда люди считают, что лишний вес мешает им устроить личную жизнь. Чаще всего, дело совсем не в объемах и размере одежды, но, если есть неуверенность в себе, – ситуацию нужно менять.

Чтобы начать худеть, необходимо поставить цель / Скриншот с instagram.com/teen_age_by

Ранее сообщалось, что худеть нужно правильно. Диетолог и терапевт Татьяна Лакуста говорила, что за определенный период можно сбрасывать конкретный вес – за неделю – полкилограмма-килограмм веса, то есть за месяц – три-четыре килограмма.