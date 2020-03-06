Дело без губ: топ-3 секс-поз, при которых женщина работает своими руками

Секс вполне бывает и без пенетрации / Furfur

Что тут скажешь - есть мнение, что секс без, собственно, проникновения, — чистой воды ерунда, баловство, но многим нравятся ласки руками.

Соответствующее сообщение и топ-3 нужных поз опубликовал портал Cosmo.

1. "Царь, очень приятно, царь". Мужчина откидывается на спину и расслабляется. Женщина обхватывает пенис у основания и ровно семь раз (тут важно не обсчитаться) проводит вверх, а один — вниз. Если мужчине нравится такое положение вещей, то нужно варьировать силу сжатия и скорость.

2. "Двое из ларца - одинаковы с лица". Партнеры садятся напротив или становятся на колени, слегка разведя ноги. Партнер аккуратно берет половые губы женщины двумя пальцами (разведенными в букве V) так, чтобы клитор оказался прямо между ними. И вперед, вперед, вперед!

3. "Упал-отжался". Женщина укладывается на спину. Затем - предлагает партнеру встать в позу для отжиманий. Так, чтобы пенис оказался прямо напротив женского лица. Такая поза непроста физически, но это того стоит. Если женщина не любит делать минет, то может удовлетворить мужчину руками.

Напомним, ранее в Сети опубликовали женские советы по крутому оральному сексу. До этого эксперт рассказала, как легко и быстро научиться оральному сексу